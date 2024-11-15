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The Last Survivor: Fantasy.io (Мод Меню)

The Last Survivor: Fantasy.io (Мод Меню) 1.0.238

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Версия:
1.0.238
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Fansipan Limited
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 129 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
530
Скриншоты
Описание

Мир рухнул, и фэнтезийное королевство теперь кишит слизнями, монстрами и мифическими существами. Вы, Последний Выживший, стоите один напротив хаоса. Это ваша борьба за выживание.


The Last Survivor: Fantasy.io — это захватывающая ролевая игра-шутер, погружающая вас в дикий, постапокалиптический мир фэнтези. Ожидайте интенсивных перестрелок и экшена. Создайте свой арсенал из дробовиков, винтовок, луков и даже волшебных посохов. Пробивайтесь сквозь орды слизней, сражайтесь с зомби и одолейте дракона.


Развивайте своего персонажа в глубоком RPG-стиле. Повышайте уровень, открывайте уникальные навыки и специализируйте своего героя, чтобы стать мастером-охотником, хитрым ниндзя или владеющим огнем магом. Адаптируйте свой стиль игры, чтобы преодолеть любые испытания, которые встанут на вашем пути.


Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Множитель урона
  • Режим бога
  • Неограниченная валюта
  • Получайте награды без рекламы
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 Теги темы: Мод меню, режим

Скачать The Last Survivor: Fantasy.io (Мод Меню) v1.0.238 MOD APK

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Скачать The Last Survivor: Fantasy.io (Мод Меню) 129 Мб Ссылка 2 129 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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