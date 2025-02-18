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Fantasy War Tactics R (Мод меню)

Fantasy War Tactics R (Мод меню) 0.682

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Версия:
0.682
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
VALOFE Co., Ltd.
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 197 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
230
Скриншоты
Описание

Fantasy War Tactics R является одной из лидирующих тактических ролевых игр в жанре фэнтези, зарекомендовавшая себя на рынке благодаря многомиллионной аудитории и глубоко проработанной игровой механике. В этой игре игроки вступают в роль Лорда, цель которого — борьба с темными силами, угрожающими миру. С более чем 5 миллионами игроков по всему миру, "Fantasy War Tactics R" предлагает уникальное сообщество, где каждый может найти себе равных соперников и союзников.


Игра обогащена новой функцией пробуждения, позволяющей героям достигать новых уровней мастерства и раскрывать уникальные навыки, что добавляет дополнительный слой стратегии в баталии. Это изменение вносит свежесть в игровой процесс и позволяет игрокам исследовать новые тактические возможности для своих персонажей, делая каждую схватку ещё более захватывающей и непредсказуемой.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Множитель урона
  • Множитель защиты
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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Fantasy War Tactics R (Мод меню) 197 Мб Ссылка 2 197 Мб

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