Описание

Fantasy War Tactics R является одной из лидирующих тактических ролевых игр в жанре фэнтези, зарекомендовавшая себя на рынке благодаря многомиллионной аудитории и глубоко проработанной игровой механике. В этой игре игроки вступают в роль Лорда, цель которого — борьба с темными силами, угрожающими миру. С более чем 5 миллионами игроков по всему миру, "Fantasy War Tactics R" предлагает уникальное сообщество, где каждый может найти себе равных соперников и союзников.





Игра обогащена новой функцией пробуждения, позволяющей героям достигать новых уровней мастерства и раскрывать уникальные навыки, что добавляет дополнительный слой стратегии в баталии. Это изменение вносит свежесть в игровой процесс и позволяет игрокам исследовать новые тактические возможности для своих персонажей, делая каждую схватку ещё более захватывающей и непредсказуемой.