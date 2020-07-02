Описание

Эпидемия вируса заразила миллионы людей по всему миру, превратив их в зомби. Вам предстоит сыграть роль счастливчика, выжившего в этой пандемии, но опасность эпидемии все еще присутствует. Вам придется выживать в мире, полном зомби, которые всегда хотят разорвать вас на части. Zombalypse — это боевая игра на выживание, в которой вам будет предоставлено мощное снаряжение и предметы. Ваша задача — сражаться с ордами зомби и спасать мир.





В этом мире зомби будут атаковать вас в любое время и в больших количествах, а также мощные и кровожадные боссы будут представлять особую угрозу. Вы должны будете использовать своё снаряжение и оружие, чтобы отбиваться от нападающих и уничтожать боссов. Каждое сражение будет требовать тактики и быстрого реагирования, чтобы выжить и получить ценные награды.





Постепенно вы будете улучшать своё снаряжение, находя новые предметы и оружие, которые помогут вам справляться с возрастающими угрозами. Вам предстоит исследовать опасные территории, собирать ресурсы и защищаться от неизбежных нападений, чтобы не только выжить, но и спасти мир от эпидемии зомби.