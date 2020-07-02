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Zombalypse (Мод Меню)

Zombalypse 2.0.0

Мод менюРежим бога
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Версия:
2.0.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Lexenzolab
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 95 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
536
Скриншоты
Описание

Эпидемия вируса заразила миллионы людей по всему миру, превратив их в зомби. Вам предстоит сыграть роль счастливчика, выжившего в этой пандемии, но опасность эпидемии все еще присутствует. Вам придется выживать в мире, полном зомби, которые всегда хотят разорвать вас на части. Zombalypse — это боевая игра на выживание, в которой вам будет предоставлено мощное снаряжение и предметы. Ваша задача — сражаться с ордами зомби и спасать мир.


В этом мире зомби будут атаковать вас в любое время и в больших количествах, а также мощные и кровожадные боссы будут представлять особую угрозу. Вы должны будете использовать своё снаряжение и оружие, чтобы отбиваться от нападающих и уничтожать боссов. Каждое сражение будет требовать тактики и быстрого реагирования, чтобы выжить и получить ценные награды.


Постепенно вы будете улучшать своё снаряжение, находя новые предметы и оружие, которые помогут вам справляться с возрастающими угрозами. Вам предстоит исследовать опасные территории, собирать ресурсы и защищаться от неизбежных нападений, чтобы не только выжить, но и спасти мир от эпидемии зомби.


Информация о модах

МОД 1


МОД МЕНЮ

Множитель защиты

Множитель урона

Множитель заработка драгоценных камней

Множитель заработка золота

Энергия без снижения


МОД 2


Меню

Убийство одним ударом

Режим бога

Валюта не уменьшается

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Игра входит в подборки:
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Зомби игры на Андроид
 Теги темы: Мод меню, Режим бога

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Скачать Zombalypse (Мод Меню) 95 Мб Ссылка 2 95 Мб

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