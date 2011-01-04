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Cup Heroes (Мод, Бесплатные покупки)

Cup Heroes (Мод, Бесплатные покупки) 1.10.1

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Версия:
1.10.1
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
VOODOO
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 160 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 543
Скриншоты
Описание

Cup Heroes — это захватывающая игра, где ваша миссия — победить различные группы врагов и спасти принцессу. В этом увлекательном приключении вы будете использовать механику умножения пузырей, чтобы накопить энергию, необходимую для победы над врагами. Чем больше пузырей вы умножаете, тем больше энергии получаете, что помогает вам в битвах с врагами. Эта уникальная игровая механика добавляет стратегии и тактики в каждый бой, заставляя вас тщательно планировать свои действия и собирать максимальное количество энергии.


Игра предлагает широкий выбор оружия, которое вы можете использовать для усиления своего героя. Экспериментируйте с различными видами вооружения, чтобы найти самые эффективные комбинации против различных типов врагов. Это позволяет вам создавать уникальную стратегию и становиться всё сильнее по мере продвижения в игре.


Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Бесплатные покупки (Чтобы получить алмазы, зайдите в магазин и купите монеты)
  • Множитель скорости
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 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать Cup Heroes (Мод, Бесплатные покупки) v1.10.1 MOD APK

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Скачать Cup Heroes (Мод, Бесплатные покупки) 160 Мб Ссылка 2 160 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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