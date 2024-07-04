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Dragon BUURRP! (Мод меню)

Dragon BUURRP! (Мод меню) 1.0.8

Покорите башню с очаровательным драконом
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Версия:
1.0.8
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Wemade Max Co., Ltd.
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 200 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2

Dragon BUURRP! – это увлекательная игра, в которой игроки отправляются в приключение вместе с милым новорожденным дракончиком, решившим найти идеальную башню для себя. Издавна Великим Драконам требовались три вещи: сокровища, принцессы и, прежде всего, потрясающая башня. Ведомый своими инстинктами, наш дракончик стремится выполнить свою миссию, но на пути его ждут мерзкие монстры подземелий башни, готовые помешать ему.


Эпическое приключение и захватывающие битвы


В Dragon BUURRP! вы будете сопровождать дракончика в его приключении, чтобы покорить башню. На каждом уровне вас ждут опасные монстры и сложные испытания. Вам предстоит помочь дракону сражаться с врагами и преодолевать препятствия, чтобы достигнуть своей цели. Игра сочетает в себе элементы стратегии и экшена, делая каждое сражение захватывающим и динамичным.


Прекрасная графика и увлекательный геймплей


Игра порадует вас красивой графикой и увлекательным геймплеем. Каждый уровень башни наполнен разнообразными врагами и сюрпризами, которые сделают ваше приключение ещё более интересным. Помогите дракончику собрать сокровища и спасти принцессу, чтобы стать настоящим Великим Драконом. Dragon BUURRP! предлагает уникальный игровой опыт, который не оставит вас равнодушным и подарит много часов увлекательного времяпрепровождения.


Скриншоты

Информация о модах

Меню/Высокий урон/Защита/Режим бога

 Теги темы: Мод меню

Скачать Dragon BUURRP! (Мод меню) 1.0.8 взлом

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