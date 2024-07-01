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Pixel Chronicle (Мод Меню)

Pixel Chronicle (Мод Меню) 3.0

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Версия:
3.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
EVERGAME
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 168 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4

Появляется ряд подсказок, и вы представляете организацию по расследованию в Pixel Chronicle, чтобы обнаружить причину исчезновений. Люди постепенно пропадают без видимой причины, что вызывает у вас беспокойство и желание разобраться в ситуации. Игра предоставляет множество связанных подсказок, которые помогут вам в поиске истины и восстановлении порядка.


Процесс поиска улик будет действительно сложным, если вы будете действовать в одиночку, поэтому необходимо создать организацию по расследованию. Для этого вам понадобятся разные герои с уникальными способностями, чтобы противостоять врагу. Также нужно опасаться некоторых мошенников, которые могут попытаться атаковать ваш отряд. 


Игрокам следует активно развивать свои способности, чтобы побеждать больше врагов и получать важные улики. Игра потребует от вас стратегического мышления и умения работать в команде, чтобы справиться с угрозами и раскрыть тайну исчезновений. Pixel Chronicle предложит вам захватывающее приключение с множеством испытаний и интересных моментов.


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