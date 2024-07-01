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Idle Hero: Кликер Ниндзя РПГ (Мод Меню)

Idle Hero: Кликер Ниндзя РПГ (Мод Меню) 1.1.0

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Версия:
1.1.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Studio 47 Games
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 115 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
35

Происходит историческая война между героями, и это шанс для вас исследовать свою силу в Idle Hero: Clicker Idle RPG. Игра предлагает множество новых деталей, интересных историй и напряженных противостояний между героями. Более того, игра побуждает вас повышать свою мощь и выбирать новые улучшения.


Игрокам предстоит выполнять разнообразные задачи, и важно определить приоритетные цели. Игра предоставит множество испытаний, которые позволят вам полностью раскрыть свой потенциал. Также необходимо увеличивать скорость игры и гибко использовать новую магию в бою. Испытания будут следовать сюжетной линии, но вам также предоставляется возможность изменять сюжет, создавая активную стратегию в этой игре. Idle Hero: Clicker Idle RPG предложит вам уникальный игровой опыт, где вы сможете совершенствовать свои навыки и наслаждаться увлекательными сражениями.








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