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7Billion Zombies - Survival (Мод меню)

7Billion Zombies - Survival (Мод меню) 1.5.16

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Версия:
1.5.16
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
SUPER CANDY
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 655 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6

7Billion Zombies – Survival — это захватывающая игра на выживание, действие которой происходит в мрачном постапокалиптическом мире, охваченном агрессивными зомби. Вам предстоит взять на себя роль одного из немногих счастливчиков, которым удалось выжить в этом кошмаре. Сражайтесь за свою жизнь, исследуя опасные руины, полные смертельных угроз.


Основная задача в 7Billion Zombies – Survival — поиск еды, воды, укрытия и оружия. Эти ресурсы необходимы для вашего выживания и защиты от непрекращающихся атак зомби. Игроки будут вынуждены искать и использовать различные предметы, чтобы обеспечить себе возможность выжить в этом жестоком мире.


Сложный и напряженный игровой процесс заставит вас быть постоянно начеку. Каждое ваше решение и действие может стать решающим в битве за жизнь. Будьте готовы к постоянной борьбе, стратегически планируйте свои шаги и оставайтесь сосредоточенными, чтобы преодолеть все испытания, которые бросает вам игра.


Скриншоты

Информация о модах

  • МОД МЕНЮ
  • Множитель скорости атаки
  • Множитель скорости передвижения
  • Золотой множитель
  • Множитель душ
 Теги темы: Мод меню

Скачать 7Billion Zombies - Survival (Мод меню) 1.5.16 взлом

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Скачать 7Billion Zombies - Survival (Мод меню) 655 Мб Ссылка 2 655 Мб

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