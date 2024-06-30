7Billion Zombies – Survival — это захватывающая игра на выживание, действие которой происходит в мрачном постапокалиптическом мире, охваченном агрессивными зомби. Вам предстоит взять на себя роль одного из немногих счастливчиков, которым удалось выжить в этом кошмаре. Сражайтесь за свою жизнь, исследуя опасные руины, полные смертельных угроз.





Основная задача в 7Billion Zombies – Survival — поиск еды, воды, укрытия и оружия. Эти ресурсы необходимы для вашего выживания и защиты от непрекращающихся атак зомби. Игроки будут вынуждены искать и использовать различные предметы, чтобы обеспечить себе возможность выжить в этом жестоком мире.





Сложный и напряженный игровой процесс заставит вас быть постоянно начеку. Каждое ваше решение и действие может стать решающим в битве за жизнь. Будьте готовы к постоянной борьбе, стратегически планируйте свои шаги и оставайтесь сосредоточенными, чтобы преодолеть все испытания, которые бросает вам игра.