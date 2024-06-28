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Royal Heroes (Мод Меню)

Royal Heroes (Мод Меню) 1.0.1100

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Версия:
1.0.1100
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Fingerdance Games
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 108 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4

Предположим, вы геймер, увлеченный стратегией, и получаете удовольствие от наград за победу над монстрами. В этом случае Royal Heroes — это игра, которую нельзя игнорировать. В ней представлена чрезвычайно богатая боевая система, включающая в себя разнообразное оружие, доспехи и предметы поддержки, которые помогают вашему герою становиться все более могущественным.


Особый интерес представляет система открытия сундуков с сокровищами. Каждый раз, когда вы открываете сундук, у вас есть возможность получить ценное снаряжение, оружие и различные предметы. Эти находки помогают увеличить численность вашей армии и укрепить её мощь. Ожидание появления ценных предметов и радость от обладания сокровищами придают игре особое волнение и захватывают игроков. Royal Heroes дарит незабываемые ощущения от стратегических сражений и поисков сокровищ, делая игровой процесс увлекательным и насыщенным.


Скриншоты

Информация о модах

Меню модов

Высокий урон

Высокая защита


Примечание  . Используйте обычную кастрюлю и простые штаны при использовании меню, также применимо для новых учетных записей. NonRoot должен использовать эмулятор vphonegaga, чтобы это меню работало. Проверьте также, совпадают ли характеристики элемента на основе предварительного просмотра видеоэлемента. Они должны быть точно такими же.

 Теги темы: Мод меню

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