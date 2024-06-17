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Victory Belles: Shipgirls (Мод, Защита)

Victory Belles: Shipgirls (Мод, Защита) 1.2.202

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Версия:
1.2.202
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Black Chicken Studios, Inc.
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 200 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
9

Victory Belles — это захватывающая игра, в которой вы примерите на себя роль искусного командира флота отличных линкоров, погружаясь в драматические битвы, особые отношения и множество испытаний. Игра сочетает тактику, моделирование и гуманитарные науки, предоставляя уникальный опыт в мире флота и войны. Вы будете сталкиваться с напряженными ситуациями и принимать важные стратегические решения, начиная от выбора и формирования кораблей до разработки тактики и координации действий.


Бои в ней требуют стратегического интеллекта и быстрого мышления. Вам предстоит определить правильную тактику, включая поиск военных кораблей, выбор направлений атаки, управление ресурсами и использование специальных навыков. Каждая битва будет проверкой вашей способности быстро адаптироваться к неожиданным ситуациям и преодолевать препятствия, возникающие на вашем пути.


Каждый военный корабль в вашем строю играет жизненно важную роль в ожесточённых битвах. Корабли обладают уникальными характеристиками, от силы атаки до защиты, и вы должны максимально использовать сильные стороны каждого судна для достижения наилучших результатов. Модернизируйте боевые корабли, улучшайте вооружение и системы защиты, чтобы повысить боеспособность вашего отряда. Victory Belles предлагает глубокий и увлекательный игровой процесс, который обязательно понравится любителям стратегий и военно-морских баталий.


Скриншоты

Информация о модах

Множитель защиты

Скачать Victory Belles: Shipgirls (Мод, Защита) 1.2.202 взлом

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