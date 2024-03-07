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DRAGON QUEST BUILDERS (Мод, Режим бога)

DRAGON QUEST BUILDERS (Мод, Режим бога) 1.1.1

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Версия:
1.1.1
Требования:
Android 11
Разработчик:
SQUARE ENIX Co., Ltd.
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 600 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 156

DRAGON QUEST BUILDERS - это удивительная игра, которая теперь доступна на мобильных устройствах благодаря SQUARE ENIX! В этой увлекательной игре вы можете строить практически где угодно и что угодно в огромном мире DRAGON Quest. Ваша роль - известный строитель, и вам предстоит вернуть славу царству Алефгард, погруженному во тьму зловещего и лживого короля всех монстров.


Подвергнутое угрозе существование человечества, и вам предстоит сражаться с опасными врагами, включая драконов, големов и слизней из вселенной DRAGON QUEST. Вам придется строить оружие, укрепления и принимать участие в захватывающих сражениях, используя свои строительные навыки и стратегическое мышление.


В этом мире всё, что вы видите, может быть использовано для создания чего-то нового. Вы можете выращивать урожай, создавать разнообразные вещи и строить свои крепости, объединяя людей вокруг вас. Вы полностью контролируете внешний вид вашего сообщества, и ваши постройки могут быть превращены в карты построек, чтобы поделиться ими с друзьями и увидеть, как их здания появляются на вашем острове.


Скриншоты

Информация о модах

  • Меню МОД
  • Бесплатное ремесло
  • Режим бога
  • Бесконечный предмет
 Теги темы: Режим бога, Встроенный кэш

Скачать DRAGON QUEST BUILDERS (Мод, Режим бога) 1.1.1 взлом

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Скачать DRAGON QUEST BUILDERS (Мод, Режим бога) 600 Мб Разблокированы все DLC 600 Мб

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