DRAGON QUEST BUILDERS - это удивительная игра, которая теперь доступна на мобильных устройствах благодаря SQUARE ENIX! В этой увлекательной игре вы можете строить практически где угодно и что угодно в огромном мире DRAGON Quest. Ваша роль - известный строитель, и вам предстоит вернуть славу царству Алефгард, погруженному во тьму зловещего и лживого короля всех монстров.





Подвергнутое угрозе существование человечества, и вам предстоит сражаться с опасными врагами, включая драконов, големов и слизней из вселенной DRAGON QUEST. Вам придется строить оружие, укрепления и принимать участие в захватывающих сражениях, используя свои строительные навыки и стратегическое мышление.





В этом мире всё, что вы видите, может быть использовано для создания чего-то нового. Вы можете выращивать урожай, создавать разнообразные вещи и строить свои крепости, объединяя людей вокруг вас. Вы полностью контролируете внешний вид вашего сообщества, и ваши постройки могут быть превращены в карты построек, чтобы поделиться ими с друзьями и увидеть, как их здания появляются на вашем острове.