Power Rangers: Morphin Legends — пошаговая игра про атаку, в которой игроки встретятся с могучими воинами разных мастей из популярной серии. Вы сможете использовать навыки, которыми обладают эти персонажи, а если у них есть отношения друг с другом в сериале, будет активирована командная атака. Кроме того, список воинов, принадлежащих к разным командам, будет потреблять время разблокировки игрока. Если вы давно следите за сериалом «Могучие рейнджеры», вам не стоит игнорировать Power Rangers: Morphin Legends. В этой игре вы будете сражаться против знакомых злодеев на протяжении всей серии, и снова вас будут сопровождать группы героев, которых вы любите. Кроме того, игроки смогут привести их к победе, эффективно используя навыки, которыми обладают эти персонажи.





Команда Могучих Рейнджеров в этой игре будет состоять из пяти персонажей, и вы сможете упорядочить положение каждого человека. Когда начнется битва, вы сможете использовать имеющиеся у вас навыки, чтобы атаковать врагов, и цель довольно проста: уничтожить определенное количество врагов, чтобы пройти уровень. При этом игроки смогут активировать разные атаки каждого героя, а некоторые умения требуют времени для восстановления маны.







