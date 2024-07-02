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Power Rangers: Morphin Legends (Мод меню)

Power Rangers: Morphin Legends (Мод меню) 1.0.9

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Версия:
1.0.9
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
nWay Inc.
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 56 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 635

Power Rangers: Morphin Legends — пошаговая игра про атаку, в которой игроки встретятся с могучими воинами разных мастей из популярной серии. Вы сможете использовать навыки, которыми обладают эти персонажи, а если у них есть отношения друг с другом в сериале, будет активирована командная атака. Кроме того, список воинов, принадлежащих к разным командам, будет потреблять время разблокировки игрока. Если вы давно следите за сериалом «Могучие рейнджеры», вам не стоит игнорировать Power Rangers: Morphin Legends. В этой игре вы будете сражаться против знакомых злодеев на протяжении всей серии, и снова вас будут сопровождать группы героев, которых вы любите. Кроме того, игроки смогут привести их к победе, эффективно используя навыки, которыми обладают эти персонажи.


Команда Могучих Рейнджеров в этой игре будет состоять из пяти персонажей, и вы сможете упорядочить положение каждого человека. Когда начнется битва, вы сможете использовать имеющиеся у вас навыки, чтобы атаковать врагов, и цель довольно проста: уничтожить определенное количество врагов, чтобы пройти уровень. При этом игроки смогут активировать разные атаки каждого героя, а некоторые умения требуют времени для восстановления маны.




Скриншоты

Информация о модах
  • Мод Меню
  • Множитель урона
  • Множитель защиты

Не используйте мод в туториале.

 Теги темы: Мод меню

Скачать Power Rangers: Morphin Legends (Мод меню) 1.0.9 взлом

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Скачать Power Rangers: Morphin Legends (Мод меню) 56 Мб Ссылка 2 56 Мб

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