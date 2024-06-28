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Unsupervised (Мод, Без рекламы)

Unsupervised (Мод, Без рекламы) 1.0.8

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Версия:
1.0.8
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Choice of Games LLC
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 9 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3

Многие люди говорили мне, что, несмотря на уникальность игр, они не так хороши, как истории, которые можно прочитать напрямую. Возможно, именно поэтому была создана игра Unsupervised. В этой игре игрокам необходимо непрерывно читать, чтобы полностью понять происходящую историю и принимать правильные решения в каждой ситуации. Эта игра предоставляет игрокам возможность полностью контролировать, какие характеристики элементов они хотят использовать. Однако выбор элемента должен быть тщательно продуман, так как он может существенно повлиять на вашу тактику и исход игры.


Игра Unsupervised погружает игроков в захватывающий мир, где каждый выбор имеет значение. Это не просто чтение истории, а интерактивное путешествие, где ваш интеллект и стратегическое мышление играют ключевую роль. Внимание к деталям и понимание сюжета помогут вам сделать правильные выборы и достичь успеха в игре.


Скриншоты

Информация о модах

1. Разблокированы истории

2. Разблокированы, без рекламы

 Теги темы: Без рекламы

Скачать Unsupervised (Мод, Без рекламы) 1.0.8 взлом

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Скачать Unsupervised (Мод, Без рекламы) 9 Мб Ссылка 2 9 Мб

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