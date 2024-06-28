Delight Games Premium Library (Полная версия) 21.5
Версия:
21.5
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Delight Games
Обновлено:
Вчера, 23:52
Возраст:
Требуется места:
≈ 30 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Delight Games превращает чтение в захватывающее занятие даже для тех, кто не любит книги. В интерактивных романах Delight Games вы сами делаете выбор для главного героя, меняя историю, влияя на статистику и пытаясь выжить до конца. Сможете ли вы пройти весь путь? Какой балл и ранг вы сможете получить?
Игры предлагают разнообразные жанры: фэнтези, ужасы, тайны, приключения и даже романтику. Погружайтесь в новые миры и наслаждайтесь уникальными историями, где каждое ваше решение имеет значение.
Если вы любите интерактивную фантастику или просто хотите попробовать что-то новое и отличное от обычных мобильных игр, Delight Games станет для вас идеальным выбором. Загрузите и начните свое захватывающее приключение уже сегодня!
Информация о модах
полная версия
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