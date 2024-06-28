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Delight Games Premium Library (Полная версия)

Delight Games Premium Library (Полная версия) 21.5

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Версия:
21.5
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Delight Games
Категория:
Ролевые / Платные
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 30 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0

Delight Games превращает чтение в захватывающее занятие даже для тех, кто не любит книги. В интерактивных романах Delight Games вы сами делаете выбор для главного героя, меняя историю, влияя на статистику и пытаясь выжить до конца. Сможете ли вы пройти весь путь? Какой балл и ранг вы сможете получить?


Игры предлагают разнообразные жанры: фэнтези, ужасы, тайны, приключения и даже романтику. Погружайтесь в новые миры и наслаждайтесь уникальными историями, где каждое ваше решение имеет значение.


Если вы любите интерактивную фантастику или просто хотите попробовать что-то новое и отличное от обычных мобильных игр, Delight Games станет для вас идеальным выбором. Загрузите и начните свое захватывающее приключение уже сегодня!


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Информация о модах

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Скачать Delight Games Premium Library (Полная версия) 30 Мб Ссылка 2 30 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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