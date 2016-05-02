Teach Your Monster to Read (Полная версия) 5.2
Teach Monster - Научите своего монстра читать — это отмеченная наградами игра для детей, посвященная обучению акустике и чтению. С этим приложением уже более 30 миллионов пользователей по всему миру открыли для себя увлекательный способ учиться читать. Разработанная для детей в возрасте от 3 до 6 лет, игра превращает процесс обучения в увлекательное приключение.
Дети создают своего уникального монстра и отправляются в волшебное путешествие через три игровые стадии чтения. Эти игры стимулируют малышей учиться и совершенствовать свои навыки по мере продвижения. На пути они встречают множество ярких и запоминающихся персонажей, что делает процесс обучения еще более увлекательным.
Кроме основных игровых заданий, приложение включает множество мини-игр, направленных на развитие скорости и точности звукового восприятия. "Научите своего монстра читать" сочетает в себе обучение и развлечения, обеспечивая детям веселый и эффективный способ освоить базовые навыки чтения.
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