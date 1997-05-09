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Ginni AI Tutor (Мод, Unlocked)

Ginni AI Tutor (Мод, Unlocked) 1.1.1

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Версия:
1.1.1
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
AR Studios Group
Категория:
Игры / Обучающие
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 122 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5

Ginni AI Tutor — это инновационный образовательный проект, использующий возможности искусственного интеллекта для помощи пользователям в обучении. Программа предоставляет универсального помощника-репетитора, который может ответить на вопросы, искать общую информацию по нужным темам и ускорять различные процессы, например, путем краткого изложения длительных видеоуроков.


Одной из ключевых особенностей является система мотивации и наград, которая позволяет пользователям отслеживать свой прогресс и поддерживать интерес к обучению. Это делает процесс обучения более увлекательным и мотивирующим.


Приложение отличается симпатичным минималистичным дизайном и удобным управлением, что облегчает взаимодействие с функционалом. Ginni AI Tutor идеально подходит для тех, кто стремится улучшить свои знания и навыки, используя современные технологии.


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Информация о модах

Про разблокирован

 Теги темы: Unlocked приложения

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Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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