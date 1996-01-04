android-1.ru / Программы / Приложения на русском / Дого - Дрессировка Собак (Мод, Unlocked)
Дого - Дрессировка Собак (Мод, Unlocked)

Дого - Дрессировка Собак (Мод, Unlocked) 10.5.0

0
0
Скачать (44 Мб)
Нужно обновить?
Версия:
10.5.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Dogo
Категория:
Приложения на русском / Обучающие
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 44 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
109

Приложение Dogo — это идеальный помощник для владельцев щенков и взрослых собак, стремящихся улучшить дрессировку своих питомцев через профессиональные методики и подходы. С Dogo дрессировка становится доступной и увлекательной благодаря обширной библиотеке обучающих видеороликов, которые покрывают широкий спектр навыков — от базовых команд "сидеть" и "стоять", до более сложных упражнений, таких как переплетение между ногами.


Dogo делает процесс обучения максимально простым и понятным благодаря четко структурированным видеогидам и понятным демонстрациям. Это позволяет собакам и их владельцам быстро осваивать новые команды и трюки, превращая дрессировку из рутинной задачи в увлекательное занятие. В приложении также предусмотрены встроенные тесты, которые помогают оценить прогресс и понимание материала.


Благодаря Dogo, укрепление связей между владельцем и собакой происходит через взаимное понимание и совместную работу, делая процесс обучения не только эффективным, но и укрепляющим доверие. Владельцы собак по всему миру уже оценили преимущества приложения, делясь историями о быстром и успешном освоении новых навыков их питомцами.


Скриншоты

Информация о модах

Премиум разблокирован

 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Дого - Дрессировка Собак (Мод, Unlocked) 10.5.0 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Дого - Дрессировка Собак (Мод, Unlocked) 44 Мб Ссылка 2 44 Мб

Популярные вопросы: Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Wildberries (Полная версия)
Wildberries (Полная версия)
Версия: 6.5.5000
FaceCam: AI photo editor (Мод, Unlocked)
FaceCam: AI photo editor (Мод, Unlocked)
Версия: 1.3.5
Уменьшить размер фото (Мод, Unlocked)
Уменьшить размер фото (Мод, Unlocked)
Версия: 2.8.1.1
Сканер штрих-кода (Мод, Unlocked)
Сканер штрих-кода (Мод, Unlocked)
Версия: 4.1.96
Timers4Me Timer&Stopwatch Pro
Timers4Me Timer&Stopwatch Pro
Версия: 7.0.16
Dub Музыкальный плеер - мп3 (Мод, Unlocked)
Dub Музыкальный плеер - мп3 (Мод, Unlocked)
Версия: 6.0
CoComelon: Play with JJ (полная версия)
CoComelon: Play with JJ (полная версия)
Версия: 1.1.0
Шрифты Aa - Kрасивый шрифт (Мод, Unlocked)
Шрифты Aa - Kрасивый шрифт (Мод, Unlocked)
Версия: 18.4.4.1

Отзывы о Дого - Дрессировка Собак (Мод, Unlocked)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив