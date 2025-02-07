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FLIP - Таймер для учебы (Мод, Unlocked)

FLIP - Таймер для учебы (Мод, Unlocked) 1.22.33

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Версия:
1.22.33
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
RinaSoft
Категория:
Обучающие / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 89 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 803
Скриншоты
Описание

Приложение FLIP Mod APK - Focus Timer for Study представляет собой мощный инструмент, который помогает вам сосредотачиваться во время учебы и повышать эффективность. Оно разработано с учетом ваших потребностей и целей, предоставляя набор функций, которые помогают вам лучше управлять временем и вниманием.


Одной из ключевых особенностей FLIP является его точное отслеживание времени и контроль уровня внимания. Приложение предоставляет подробный журнал вашего учебного времени с точностью до секунды, что позволяет вам видеть, сколько времени вы действительно уделяете учебе. Кроме того, FLIP помогает измерять ваш уровень концентрации внимания. Это полезно для определения факторов, которые могут вас отвлекать, и позволяет вам принимать меры для улучшения сосредоточенности. С использованием этого приложения вы можете лучше управлять своим временем, повышать продуктивность и достигать своих учебных целей.



Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать FLIP - Таймер для учебы (Мод, Unlocked) v1.22.33 MOD APK

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Скачать FLIP - Таймер для учебы (Мод, Unlocked) 89 Мб Ссылка 2 89 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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