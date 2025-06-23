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PDF-редактор и Сканер (Мод, Unlocked)

PDF-редактор и Сканер (Мод, Unlocked) v3.11.2

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Версия:
3.11.2
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
iLovePDF
Категория:
Инструменты / Приложения на русском
Обновлено:
Сегодня, 17:32
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 151 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 162
Описание

iLovePDF - это многофункциональное приложение, предназначенное для работы с файлами в формате PDF. Оно предоставляет множество инструментов, которые делают обработку PDF-файлов более удобной и эффективной. Одной из основных возможностей iLovePDF является создание PDF-файлов. Пользователи могут создавать новые PDF-документы из разных источников. Это может быть выполнено классическим способом создания файлов PDF или с помощью камеры устройства, чтобы включить фотографии в PDF. Приложение также поддерживает сканирование документов, что позволяет быстро создавать копии на основе бумажных документов.


Вы также можете сохранять PDF-файлы из различных источников, при условии наличия подключения к интернету. Пользователи могут управлять настройками, такими как количество страниц на листе, в зависимости от своих потребностей. Кроме создания PDF, iLovePDF также предоставляет возможность конвертировать и редактировать файлы. Например, вы можете преобразовывать изображения в формат PDF и наоборот. Преобразование также поддерживается для файлов MS Office, что упрощает переход между разными форматами документов. Кроме того, приложение сохраняет высокое качество изображений, что особенно важно при преобразовании.



Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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