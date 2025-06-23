iLovePDF - это многофункциональное приложение, предназначенное для работы с файлами в формате PDF. Оно предоставляет множество инструментов, которые делают обработку PDF-файлов более удобной и эффективной. Одной из основных возможностей iLovePDF является создание PDF-файлов. Пользователи могут создавать новые PDF-документы из разных источников. Это может быть выполнено классическим способом создания файлов PDF или с помощью камеры устройства, чтобы включить фотографии в PDF. Приложение также поддерживает сканирование документов, что позволяет быстро создавать копии на основе бумажных документов.
Вы также можете сохранять PDF-файлы из различных источников, при условии наличия подключения к интернету. Пользователи могут управлять настройками, такими как количество страниц на листе, в зависимости от своих потребностей. Кроме создания PDF, iLovePDF также предоставляет возможность конвертировать и редактировать файлы. Например, вы можете преобразовывать изображения в формат PDF и наоборот. Преобразование также поддерживается для файлов MS Office, что упрощает переход между разными форматами документов. Кроме того, приложение сохраняет высокое качество изображений, что особенно важно при преобразовании.
Премиум разблокирован
Скачать PDF-редактор и Сканер (Мод, Unlocked) v3.11.2 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.