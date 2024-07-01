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HD Video Player All Formats (Мод, Unlocked)

HD Video Player All Formats (Мод, Unlocked) 11.1.0.141

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Версия:
11.1.0.141
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
ASD Dev Video Player for All Format
Категория:
Видео плееры/редакторы / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 30 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 878

Универсальный медиаплеер — это то, что сегодня нужно каждому, чтобы дать им больше взаимодействия с различным медиа-контентом, как они хотят и интуитивно. Rocks Player — это мультимедийный проигрыватель с мощными функциями и инновационными инструментами, который дает пользователям возможность наслаждаться любимым контентом, одновременно выполняя несколько задач и свободно взаимодействуя с чем угодно.


Приложение поддерживает и совместимо с различными форматами видео, что упрощает воспроизведение видео с максимально возможным качеством в различных режимах, включая 1080p и 4K. Приложение позволяет пользователям легко сканировать и идентифицировать любой медиафайл, импортируя различные видео. Кроме того, его можно использовать для загрузки видео из Интернета; вы можете «схватить» или «схватить» контент и сохранить его на свое устройство. Приложение будет поддерживать пользователей в загрузке любого видео с максимально возможным качеством, а затем компрометирует его превосходными возможностями, чтобы дать всем наилучшие впечатления от просмотра HD-видео.


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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать HD Video Player All Formats (Мод, Unlocked) 11.1.0.141 взлом

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Скачать HD Video Player All Formats (Мод, Unlocked) 30 Мб Ссылка 2 30 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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