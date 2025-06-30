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HD-камера для Android: XCamera (Мод, Unlocked)

HD-камера для Android: XCamera (Мод, Unlocked) v1.0.17.30

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Версия:
1.0.17.30
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Simple Design Ltd.
Категория:
Фоторедакторы / Приложения на русском
Обновлено:
Сегодня, 14:35
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 27 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
4 288
Описание

HD-камера для Android: XCamera - это профессиональное приложение камеры для Android, которое меняет правила игры в мире фотографии с использованием смартфонов. С его богатыми фильтрами и эффектами красоты, это приложение позволяет каждому легко делать потрясающие селфи!


Независимо от того, являетесь ли вы профессиональным фотографом или любителем фотографировать, в этом приложении есть все, что вам нужно, чтобы сделать идеальный снимок. Благодаря разнообразным фильтрам и эффектам, вы можете придать своим фотографиям уникальный стиль и красоту.


Не упустите возможность использовать XCamera Mod APK для творчества и создания удивительных фотографий прямо с вашего Android-устройства. Это приложение станет незаменимым инструментом для всех, кто ценит качественную фотографию и хочет подчеркнуть свой талант в сфере фотоискусства.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать HD-камера для Android: XCamera (Мод, Unlocked) v1.0.17.30 MOD APK

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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