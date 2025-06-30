HD-камера для Android: XCamera - это профессиональное приложение камеры для Android, которое меняет правила игры в мире фотографии с использованием смартфонов. С его богатыми фильтрами и эффектами красоты, это приложение позволяет каждому легко делать потрясающие селфи!
Независимо от того, являетесь ли вы профессиональным фотографом или любителем фотографировать, в этом приложении есть все, что вам нужно, чтобы сделать идеальный снимок. Благодаря разнообразным фильтрам и эффектам, вы можете придать своим фотографиям уникальный стиль и красоту.
Не упустите возможность использовать XCamera Mod APK для творчества и создания удивительных фотографий прямо с вашего Android-устройства. Это приложение станет незаменимым инструментом для всех, кто ценит качественную фотографию и хочет подчеркнуть свой талант в сфере фотоискусства.
Премиум разблокирован
Скачать HD-камера для Android: XCamera (Мод, Unlocked) v1.0.17.30 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.