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LINE Camera: редактор снимков (Мод, Unlocked)

LINE Camera: редактор снимков (Мод, Unlocked) 17.2.0

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Версия:
17.2.0
Требования:
Android 4.3
Разработчик:
LINE Corporation
Категория:
Фоторедакторы / Приложения на русском
Обновлено:
Сегодня, 17:27
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 63 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 198
Скриншоты
Описание

LINE Camera - Photo Editor - это самое уникальное и современное приложение для редактирования изображений, доступное сегодня на рынке. Все фотографии пользователей будут редактироваться и оформляться максимально красиво с помощью системы, всех функций приложения. Каждый пользователь сможет создавать и редактировать свои собственные изображения, чтобы они стали более яркими, чем когда-либо. Это приложение представляет собой очень удобную и эффективную платформу для всех пользователей в сегодняшнюю эпоху развивающихся технологий. Присоединяйтесь к этому дню приложения, чтобы сделать свои многоцелевые фотографии по-настоящему уникальными.


Все системы редактирования, включенные в LINE Camera Air Conditioner, полностью бесплатны для любого пользователя. Все фотографии будут когда-либо редактироваться в уникальном стиле. Каждому пользователю будет предоставлено множество различных дизайнов. Вы можете выбрать эти рисунки и применить их к выбранным вами фотографиям. Наверняка каждое ваше фото станет еще милее и красивее, чем когда-либо. Это приложение также предоставляет пользователям более 100 различных наклеек. У каждой наклейки есть свои уникальные особенности. Кроме того, всем пользователям будет предоставлено 100 необычайно разнообразных и насыщенных кадров. С помощью этих рамок вы можете легко редактировать и создавать самые впечатляющие фотографии. Кроме того, все шрифты будут установлены и установлены в системе по умолчанию; Богатство и разнообразие шрифтов также являются важными факторами, делающими ваши фотографии живыми и красивыми.



Информация о модах

● Бесплатная загрузка Premium Stamp & Frame.

● Продвигайте приложение, удаляйте его.

● Объявления удалены / отключены.

● Аналитика / Crashlytics удалена / отключена.

● Получатели и службы удалены / отключены.

● Удален файл Splits0 (ресурсы и AndroidManifest).

● Splits0 повторно удалил ненужные метаданные, например:

- Источник штампа, Тип штампа, автономный Apk, Android Vending Splits, Android Vending Derived Apk.

● Оптимизированный PNG Сохранить до 1678 Кб.

● Оптимизированное сохранение JPG до 186 Кб.

● Повторно сжатый файл Classes.dex и библиотека.

● Оптимизированная графика / Zipalign.

● Общий размер Apk 56,4 Мб.

● Удалена отладочная информация (Источник,  Строка , Параметр, Пролог, Локальный).

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать LINE Camera: редактор снимков (Мод, Unlocked) v17.2.0 MOD APK

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Скачать LINE Camera: редактор снимков (Мод, Unlocked) 63 Мб Ссылка 2 63 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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