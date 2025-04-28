LINE Camera: редактор снимков (Мод, Unlocked) 17.2.0
LINE Camera - Photo Editor - это самое уникальное и современное приложение для редактирования изображений, доступное сегодня на рынке. Все фотографии пользователей будут редактироваться и оформляться максимально красиво с помощью системы, всех функций приложения. Каждый пользователь сможет создавать и редактировать свои собственные изображения, чтобы они стали более яркими, чем когда-либо. Это приложение представляет собой очень удобную и эффективную платформу для всех пользователей в сегодняшнюю эпоху развивающихся технологий. Присоединяйтесь к этому дню приложения, чтобы сделать свои многоцелевые фотографии по-настоящему уникальными.
Все системы редактирования, включенные в LINE Camera Air Conditioner, полностью бесплатны для любого пользователя. Все фотографии будут когда-либо редактироваться в уникальном стиле. Каждому пользователю будет предоставлено множество различных дизайнов. Вы можете выбрать эти рисунки и применить их к выбранным вами фотографиям. Наверняка каждое ваше фото станет еще милее и красивее, чем когда-либо. Это приложение также предоставляет пользователям более 100 различных наклеек. У каждой наклейки есть свои уникальные особенности. Кроме того, всем пользователям будет предоставлено 100 необычайно разнообразных и насыщенных кадров. С помощью этих рамок вы можете легко редактировать и создавать самые впечатляющие фотографии. Кроме того, все шрифты будут установлены и установлены в системе по умолчанию; Богатство и разнообразие шрифтов также являются важными факторами, делающими ваши фотографии живыми и красивыми.
● Бесплатная загрузка Premium Stamp & Frame.
● Продвигайте приложение, удаляйте его.
● Объявления удалены / отключены.
● Аналитика / Crashlytics удалена / отключена.
● Получатели и службы удалены / отключены.
● Удален файл Splits0 (ресурсы и AndroidManifest).
● Splits0 повторно удалил ненужные метаданные, например:
- Источник штампа, Тип штампа, автономный Apk, Android Vending Splits, Android Vending Derived Apk.
● Оптимизированный PNG Сохранить до 1678 Кб.
● Оптимизированное сохранение JPG до 186 Кб.
● Повторно сжатый файл Classes.dex и библиотека.
● Оптимизированная графика / Zipalign.
● Общий размер Apk 56,4 Мб.
● Удалена отладочная информация (Источник, Строка , Параметр, Пролог, Локальный).
Скачать LINE Camera: редактор снимков (Мод, Unlocked) v17.2.0 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.