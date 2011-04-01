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Easy Notes - бесплатное приложение для заметок (Мод, Unlocked)

Easy Notes - бесплатное приложение для заметок (Мод, Unlocked) 1.2.77.1113

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Версия:
1.2.77.1113
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
QR Scanner & QR Code Generator & Radio & Notes
Категория:
Приложения на русском / Разное
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 65 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 655
Скриншоты
Описание

Easy Notes - это приложение, которое помогает вам быстро делать заметки и объединяет другие носители. Вы можете легко составить список или записать информацию из урока в классе. В то же время эта информация эффективно проиллюстрирована, когда вы добавляете соответствующую фотографию или аудиофайл, чтобы облегчить чтение записанной вами информации. Кроме того, вы точно не пропустите захватывающий фон в приложении.


Когда вы начнете использовать Easy Notes, вы найдете совершенно впечатляющий интерфейс с различными функциями, к которым вы можете легко получить доступ. Помимо основных функций приложения, безусловно, есть некоторые факторы, которые привлекут пользователей с первого взгляда, что является предпосылкой для создания заметок. Другими словами, если вам наскучил белый цвет, вы можете подумать о выборе других цветов в библиотеке приложения.




Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Easy Notes - бесплатное приложение для заметок (Мод, Unlocked) v1.2.77.1113 MOD APK

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Скачать Easy Notes - бесплатное приложение для заметок (Мод, Unlocked) 65 Мб Ссылка 2 65 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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