Описание

Mivo — это идеальное приложение для редактирования и производства видео, которое позволяет легко создавать видео о себе с профессиональной анимацией. Создавайте крутые видеоролики, используя шаблоны и функции редактирования, такие как замена лиц, зеленый экран и наложение текста.





Позвольте Миво быть вашим личным режиссером, редактором и оператором. Вы можете использовать приложение, чтобы сделать семейный фильм, праздничную открытку или что-нибудь еще, что вас вдохновляет!





Mivo включает в себя сотни классных шаблонов с высококачественной анимацией, такой как смена лиц, плагины эффектов, такие как кадры с двойной экспозицией и т. д. Никогда еще не было так просто создать собственное видео для YouTube. Почему бы не попробовать? Загрузите Mivo прямо сейчас и начните создавать свои собственные крутые видео!