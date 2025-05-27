Pixel 4D™ Живые Oбои (Мод, Unlocked) 3.4.2.1
Pixel 4D — это многофункциональное приложение для обогащения вашего мобильного опыта уникальными и качественными фоновыми изображениями. Разработанное с учетом современных трендов и потребностей пользователей, приложение предлагает обширную коллекцию изображений в разрешении 4k, а также видеофонов, которые добавят изюминку вашему устройству.
Любителям юмора и мемов приложение предложит специализированный раздел, где можно найти множество забавных гифок и картинок. Будь вы в поисках вдохновения или просто хотите освежить фоновое изображение вашего устройства, в "Pixel 4D" есть все необходимое.
Процесс выбора и установки обоев максимально упрощен: за считанные шаги вы можете обновить внешний вид вашего устройства. При этом особое внимание уделяется качеству предоставляемого контента — яркие, четкие и красочные изображения будут радовать глаз каждый день.
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Скачать Pixel 4D™ Живые Oбои (Мод, Unlocked) v3.4.2.1 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.