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Pixel 4D™ Живые Oбои (Мод, Unlocked)

Pixel 4D™ Живые Oбои (Мод, Unlocked) 3.4.2.1

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Версия:
3.4.2.1
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Apps and Live Wallpapers by HelectronSoft
Категория:
Приложения на русском / Персонализация
Обновлено:
Сегодня, 19:01
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 25 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
4 213
Скриншоты
Описание

Pixel 4D — это многофункциональное приложение для обогащения вашего мобильного опыта уникальными и качественными фоновыми изображениями. Разработанное с учетом современных трендов и потребностей пользователей, приложение предлагает обширную коллекцию изображений в разрешении 4k, а также видеофонов, которые добавят изюминку вашему устройству.


Любителям юмора и мемов приложение предложит специализированный раздел, где можно найти множество забавных гифок и картинок. Будь вы в поисках вдохновения или просто хотите освежить фоновое изображение вашего устройства, в "Pixel 4D" есть все необходимое.


Процесс выбора и установки обоев максимально упрощен: за считанные шаги вы можете обновить внешний вид вашего устройства. При этом особое внимание уделяется качеству предоставляемого контента — яркие, четкие и красочные изображения будут радовать глаз каждый день.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Pixel 4D™ Живые Oбои (Мод, Unlocked) v3.4.2.1 MOD APK

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Скачать Pixel 4D™ Живые Oбои (Мод, Unlocked) 25 Мб Ссылка 2 25 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Pixel 4D™ Живые Oбои (Мод, Unlocked)


Комментарии (2)
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Борис
Борис 3 октября 2023 12:44
После показа скаченных картинок не закольцован почему-то показ. Прога вырубается и все.
0
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VIKTORIO
VIKTORIO 26 января 2023 21:34
Все работает идеально
0
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