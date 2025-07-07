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Видеоредактор,музыкой,FotoPlay (Мод, Unlocked)

Видеоредактор,музыкой,FotoPlay (Мод, Unlocked) v7.6.1.7

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Версия:
7.6.1.7
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
FotoPlay Video Maker
Категория:
Видео плееры/редакторы / Мультимедиа / Приложения на русском
Обновлено:
Сегодня, 20:34
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 93 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
4 414
Описание

Функция превращения фотографий во впечатляющее видео с различными эффектами находится в приложении под названием Video Maker & Photo Slideshow, Music - FotoPlay . В этом приложении пользователи смогут испытать основные функции приложения для редактирования видео. В то же время будет много функций, которые оживят ваши продукты и покажут ваш стиль. Так что это подходящий инструмент для любого пользователя.


Основная функция FotoPlay - помочь вам представить ваши видео в простой форме, доступной для всех. Он предоставляет игрокам различные функции и позволяет игрокам выбирать свой путь из красивых фотографий, которые они делают. В то же время в новой обновленной версии были добавлены некоторые функции, помогающие пользователям оптимизировать использование своих транспортных средств во время использования. Приложение добавило функцию записи, чтобы использовать звук вокруг них и применить его к видео. Можно сказать, что его можно использовать по-разному, и в основном он помогает вам объяснить элемент изображения. В то же время использование звука не заканчивается, когда приложение поддерживает функцию извлечения звука из любого видео, чтобы иметь возможность использовать его в своем видео. Итак, на этот раз добавлены две интересные функции, на которые вам нужно обратить внимание.



Информация о модах

Разблокированы функции Pro

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Видеоредактор,музыкой,FotoPlay (Мод, Unlocked) v7.6.1.7 MOD APK

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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