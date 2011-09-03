Videoleap: Редактор и Монтаж Видео от Lightricks (Мод, Unlocked) 1.31.0
Videoleap от Lightricks - это мощное и интуитивно понятное приложение для редактирования видеороликов на мобильных устройствах. Оно предоставляет обширный набор инструментов и функций, которые позволяют пользователям создавать высококачественный видеоконтент.
Videoleap подходит как для начинающих, так и для опытных видеоблогеров, редакторов и творческих людей. Приложение предоставляет широкие творческие возможности для создания выдающихся видеороликов. В результате вы можете легко экспортировать свои видеоролики в различные форматы и поделиться ими на популярных видеоплатформах и социальных сетях. Videoleap от Lightricks стало незаменимым инструментом для редактирования видео на мобильных устройствах.
Разблокированы профессиональные / платные функции
Примечание:
Обходной путь для автоматического входа в Google:
Удалить мод/исходное приложение> Перезагрузить телефон> Установить официальное приложение из PlayStore> Войти через Google> Удалить его> Установить мод и войти в систему> Наслаждайтесь
Скачать Videoleap: Редактор и Монтаж Видео от Lightricks (Мод, Unlocked) 1.31.0 взлом
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство