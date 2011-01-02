Total Launcher - это приложение для пользователей Android, которые хотят настроить и улучшить внешний вид и макет своего главного экрана телефона. Оно предоставляет множество возможностей для персонализации и изменения интерфейса вашего устройства, позволяя вам создать уникальный стиль. Приложение Total Launcher предоставляет широкий выбор полей и тем, которые можно применить к главному экрану вашего устройства. Это позволяет вам изменять макеты, добавлять виджеты, настраивать цветовые схемы и многое другое в соответствии с вашими предпочтениями.
Одной из его ключевых особенностей является возможность настраивать цвета пользовательского интерфейса, опираясь на обои и виджеты приложений, что дает вам большую свободу в дизайне. Total Launcher также пользуется популярностью благодаря тому, что это приложение с открытым исходным кодом и доступно бесплатно для пользователей Android. Оно предлагает быструю и простую установку, а также регулярные обновления, которые дополняют его новыми функциями и возможностями. Это приложение дает вам инструменты для творчества и настройки вашего устройства в соответствии с вашими предпочтениями, что делает его отличным выбором для энтузиастов искусства и пользователей, желающих сделать свой смартфон уникальным.
- Разблокированы Pro / платные функции - дополнительный ключ не требуется;
- Отключены / удалены нежелательные разрешения + Получатели + Провайдеры + Услуги;
- Оптимизированная и выровненная графика и очищенные ресурсы для быстрой загрузки;
- Отключена проверка установочного пакета Google Play Store;
- Код отладки удален;
- Удалите имена тегов .source по умолчанию для соответствующих файлов Java;
- AOSP-совместимый режим;
- Языки: Полностью многоязычный;
- Процессоры: armeabi-v7a, arm64-v8a, x86, x86_64;
- Разрешение экрана: 120 точек на дюйм, 160 точек на дюйм, 240 точек на дюйм, 320 точек на дюйм, 480 точек на дюйм, 640 точек на дюйм;
- Изменена подпись исходного пакета;
- Освобождение Балатана.
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