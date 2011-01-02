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Total Launcher (Мод, Unlocked)

Total Launcher 3.2.0

Unlocked
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Версия:
3.2.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
ChYK the dev.
Категория:
Приложения на русском / Персонализация
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 4 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
932
Скриншоты
Описание

Total Launcher - это приложение для пользователей Android, которые хотят настроить и улучшить внешний вид и макет своего главного экрана телефона. Оно предоставляет множество возможностей для персонализации и изменения интерфейса вашего устройства, позволяя вам создать уникальный стиль. Приложение Total Launcher предоставляет широкий выбор полей и тем, которые можно применить к главному экрану вашего устройства. Это позволяет вам изменять макеты, добавлять виджеты, настраивать цветовые схемы и многое другое в соответствии с вашими предпочтениями.


Одной из его ключевых особенностей является возможность настраивать цвета пользовательского интерфейса, опираясь на обои и виджеты приложений, что дает вам большую свободу в дизайне. Total Launcher также пользуется популярностью благодаря тому, что это приложение с открытым исходным кодом и доступно бесплатно для пользователей Android. Оно предлагает быструю и простую установку, а также регулярные обновления, которые дополняют его новыми функциями и возможностями. Это приложение дает вам инструменты для творчества и настройки вашего устройства в соответствии с вашими предпочтениями, что делает его отличным выбором для энтузиастов искусства и пользователей, желающих сделать свой смартфон уникальным.


Информация о модах
  • Разблокированы Pro / платные функции - дополнительный ключ не требуется;
  • Отключены / удалены нежелательные разрешения + Получатели + Провайдеры + Услуги;
  • Оптимизированная и выровненная графика и очищенные ресурсы для быстрой загрузки;
  • Отключена проверка установочного пакета Google Play Store;
  • Код отладки удален;
  • Удалите имена тегов .source по умолчанию для соответствующих файлов Java;
  • AOSP-совместимый режим;
  • Языки: Полностью многоязычный;
  • Процессоры: armeabi-v7a, arm64-v8a, x86, x86_64;
  • Разрешение экрана: 120 точек на дюйм, 160 точек на дюйм, 240 точек на дюйм, 320 точек на дюйм, 480 точек на дюйм, 640 точек на дюйм;
  • Изменена подпись исходного пакета;
  • Освобождение Балатана.
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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Total Launcher (Мод, Unlocked) v3.2.0 MOD APK

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Скачать Total Launcher (Мод, Unlocked) 4 Мб Ссылка 2 4 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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