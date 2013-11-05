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Список дел: ежедневник и напоминания о делах (Мод, Unlocked)

Список дел: ежедневник и напоминания о делах (Мод, Unlocked) 1.02.73.0124

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Версия:
1.02.73.0124
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Dairy App & Notes & Audio Editor & Voice Recorder
Категория:
Приложения на русском / Разное
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 30 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
13 361
Скриншоты
Описание

Приложение "To-Do List" представляет собой удобный инструмент для создания списков задач и установки напоминаний, что помогает улучшить управление рабочим процессом и повысить эффективность выполнения задач. Это приложение предоставляет ряд полезных функций для организации задач и напоминаний. Создание списка дел в "To-Do List" легко и интуитивно понятно. Вы можете добавить задачи и установить для них напоминания, чтобы не забывать о важных делах. Когда пришло время выполнить задачу, приложение отправит уведомление, чтобы вы не упустили важные сроки.


Простота управления также является важным аспектом приложения. Вы можете легко отмечать задачи как выполненные, просто перетаскивая или касаясь экрана устройства. Кроме того, вы можете добавлять новые задачи и создавать заметки с легкостью. Приложение также предоставляет возможность записывать аудиоклипы, которые могут быть использованы в качестве напоминаний или для добавления дополнительных задач. В итоге, "To-Do List" предоставляет удобные инструменты для эффективной организации задач и управления рабочими процессами, помогая пользователям быть более продуктивными и не упускать важные задачи из виду.



Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать Список дел: ежедневник и напоминания о делах (Мод, Unlocked) 30 Мб Ссылка 2 30 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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