Если вы хотите изменить новый стиль и новое изображение для вашего телефона, чтобы сделать его уникальным, то обратите внимание на Phone 12 Launcher . Это приложение помогает пользователям запускать и менять свои телефоны в соответствии с новой и более уникальной тенденцией. Чтобы иметь возможность улучшать и создавать что-то полезное для вашего устройства, скачайте это приложение на свое устройство прямо сейчас !!
Наличие этого приложения поможет пользователям быстро и точно находить информацию во многих различных областях. Просто введите имя, которое вы хотите найти, в строке поиска, и оно предоставит вам кучу информации, относящейся к тому, что вы хотите узнать. Мало того, скорость поиска головокружительная, а все найденные результаты верны и верны. Пользователям не нужно будет об этом беспокоиться, потому что это гарантирует предоставление наиболее актуальной и качественной информации. Более того, просто проведя пальцем по экрану телефона, вы легко сможете это сделать.
Премиум разблокирован.
Скачать Phone 12 Launcher, OS 14 Launcher, Control Center (Мод, Unlocked) v9.8.9 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.