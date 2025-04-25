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Phone 12 Launcher, OS 14 Launcher, Control Center (Мод, Unlocked)

Phone 12 Launcher, OS 14 Launcher, Control Center (Мод, Unlocked) 9.8.9

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Версия:
9.8.9
Требования:
Android 4.2
Разработчик:
SaSCorp Apps Studio
Категория:
Инструменты / Приложения на русском
Обновлено:
Сегодня, 17:27
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 40 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
4 537
Скриншоты
Описание

Если вы хотите изменить новый стиль и новое изображение для вашего телефона, чтобы сделать его уникальным, то обратите внимание на Phone 12 Launcher . Это приложение помогает пользователям запускать и менять свои телефоны в соответствии с новой и более уникальной тенденцией. Чтобы иметь возможность улучшать и создавать что-то полезное для вашего устройства, скачайте это приложение на свое устройство прямо сейчас !!


Наличие этого приложения поможет пользователям быстро и точно находить информацию во многих различных областях. Просто введите имя, которое вы хотите найти, в строке поиска, и оно предоставит вам кучу информации, относящейся к тому, что вы хотите узнать. Мало того, скорость поиска головокружительная, а все найденные результаты верны и верны. Пользователям не нужно будет об этом беспокоиться, потому что это гарантирует предоставление наиболее актуальной и качественной информации. Более того, просто проведя пальцем по экрану телефона, вы легко сможете это сделать.



Информация о модах

Премиум разблокирован.

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Phone 12 Launcher, OS 14 Launcher, Control Center (Мод, Unlocked) v9.8.9 MOD APK

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Скачать Phone 12 Launcher, OS 14 Launcher, Control Center (Мод, Unlocked) 40 Мб Ссылка 2 40 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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