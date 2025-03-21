Всё-в-одном Калькулятор (Мод, Unlocked) 7.3.0
Полный набор мощных инструментов для расчётов и конвертации любых величин
В повседневной жизни часто требуется быстрое решение для вычислений и преобразования величин — от простых математических операций до сложных инженерных расчётов. CalcKit предлагает удобный интерфейс, сочетающий в себе набор инструментов для решения широкого спектра задач, обеспечивая простоту использования и точность результатов без лишних усилий.
Более 150 бесплатных калькуляторов и конвертеров покрывают области математики, электроники, финансов и многое другое: перевод единиц измерения, конвертация валют, вычисление процентов и пропорций, площади и объёма. Встроенный научный калькулятор отличается высокой настраиваемостью и поддержкой сложных формул, а интуитивный дизайн позволяет быстро переключаться между различными режимами работы. Благодаря обширной библиотеке инструментов приложение становится универсальным помощником для студентов, профессионалов и всех, кому нужны быстрые и точные расчёты.
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