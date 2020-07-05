Описание

MediaCrop: Редактор фото – ваш незаменимый инструмент для создания стильных постов, историй и изображений профиля для социальных сетей. С его помощью вы можете создавать оригинальные дизайны для Instagram, WhatsApp, Facebook, Linkedin и не только, а также оформлять семейные приглашения, профессиональные открытки и обои. Более 1900 фоновых изображений и свыше 700 рамок помогут вам украсить каждую фотографию, чтобы поделиться яркими моментами вашей жизни без лишних усилий.





Забудьте о проблемах с обрезкой фото – MediaCrop сохранит все важные детали ваших изображений, позволяя публиковать их целиком и красиво. Каждый раз, когда вы обновляете фотографию профиля, приложение помогает вам сделать это максимально удобно и быстро, обеспечивая идеальное отображение ваших снимков. MediaCrop – это легкий и интуитивно понятный редактор, который превращает редактирование фото в настоящее удовольствие!