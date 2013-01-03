Описание

Сделайте свои посты в Instagram уникальными, не дублируйте чужие идеи. Используйте Grid Post, чтобы сделать страницу своего профиля особенной. Размещение изображений в виде сетки - это совершенно новый стиль игрового процесса в Instagram. Многим из ваших друзей будет интересно узнать об этом макете, и они будут часто посещать вашу страницу. Это будет возможность для вас продемонстрировать свою индивидуальность, эффектно декорированную крупноформатными фотографиями.





Instagram считается для нас популярной социальной сетью; почти каждый использовал его или знает, что это приложение, которым пользуются многие. Но вы знаете, как использовать их все и превратить в место, где можно выделиться. Используйте все их возможности, и особенно Grid Post поможет вам создать для вас отличный профиль. Вы можете размещать сетки в этом приложении. Для этого пользователи будут обрезать изображения большого размера и загружать их одно за другим.



