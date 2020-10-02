Описание

Добро пожаловать в приложение Learna AI Language Tutor — ваше универсальное решение для освоения английского языка! Учите английский с помощью разнообразных упражнений по грамматике, разговорной речи, чтению, произношению и пополнению словарного запаса. Это путешествие в изучение языков выходит за рамки традиционных методов и создано для удовлетворения потребностей учащихся любого уровня: от новичков, стремящихся заложить прочную основу, до продвинутых пользователей, желающих отточить свои навыки и повысить уверенность в общении.





Наше приложение предлагает инновационный подход к обучению, где уроки и практические задания проводятся виртуальным персонажем с Learna AI, который дружелюбно исправляет ошибки и поддерживает вас на каждом шагу. Виртуальный чат добавляет уникальное и динамичное измерение, превращая изучение языка в эффективное и увлекательное занятие. Learna AI Language Tutor создает комфортную и стимулирующую среду, в которой вы можете уверенно совершенствовать свои знания английского языка и достигать новых вершин!