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Learna AI: Изучение языков (Мод, Unlocked)

Learna AI: Изучение языков (Мод, Unlocked) 1.2.2

Откройте для себя мир английского языка с инновационным обучением от Learna AI
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Версия:
1.2.2
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Codeway Dijital
Категория:
Разное / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 51 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
0
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Описание

Добро пожаловать в приложение Learna AI Language Tutor — ваше универсальное решение для освоения английского языка! Учите английский с помощью разнообразных упражнений по грамматике, разговорной речи, чтению, произношению и пополнению словарного запаса. Это путешествие в изучение языков выходит за рамки традиционных методов и создано для удовлетворения потребностей учащихся любого уровня: от новичков, стремящихся заложить прочную основу, до продвинутых пользователей, желающих отточить свои навыки и повысить уверенность в общении.


Наше приложение предлагает инновационный подход к обучению, где уроки и практические задания проводятся виртуальным персонажем с Learna AI, который дружелюбно исправляет ошибки и поддерживает вас на каждом шагу. Виртуальный чат добавляет уникальное и динамичное измерение, превращая изучение языка в эффективное и увлекательное занятие. Learna AI Language Tutor создает комфортную и стимулирующую среду, в которой вы можете уверенно совершенствовать свои знания английского языка и достигать новых вершин!


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Learna AI: Изучение языков (Мод, Unlocked) v1.2.2 MOD APK

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Скачать Learna AI: Изучение языков (Мод, Unlocked) 51 Мб Ссылка 2 51 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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