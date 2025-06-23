Описание

Gemmy AI — это мобильный чат-помощник на базе Gemini, который превращает смартфон в карманную студию идей. Приложение предлагает коллекцию тематических промптов: от генерации сюжетов и стихов до мгновенного написания SQL-запросов или регулярок. Достаточно выбрать шаблон либо задать вопрос вручную, и движок выдаст структурированный ответ, пример кода, план статьи или перевод с пояснениями грамматики. Интерфейс сохраняет историю диалогов, позволяет закреплять важные подсказки и делиться результатами одним тапом.





Помимо разговорного режима Gemmy поддерживает «командные» сценарии: обработку списка задач, разбивку текста на ключевые пункты, резюмирование документов и аудит контента на соответствие SEO-требованиям. Встроенный редактор кода с подсветкой помогает быстро править ответы, а офлайн-кэш хранит до 50 последних сессий без доступа к сети. Регулярные обновления расширяют библиотеку промптов и языковые модели, чтобы творческие, учебные и рабочие запросы всегда получали свежие, релевантные решения.