Gemmy AI: Чат и Ассистент (Мод, Unlocked) v3.1.2
Искусственный интеллект Gemini для идей, кода и повседневных задач 24/7 онлайн
Gemmy AI — это мобильный чат-помощник на базе Gemini, который превращает смартфон в карманную студию идей. Приложение предлагает коллекцию тематических промптов: от генерации сюжетов и стихов до мгновенного написания SQL-запросов или регулярок. Достаточно выбрать шаблон либо задать вопрос вручную, и движок выдаст структурированный ответ, пример кода, план статьи или перевод с пояснениями грамматики. Интерфейс сохраняет историю диалогов, позволяет закреплять важные подсказки и делиться результатами одним тапом.
Помимо разговорного режима Gemmy поддерживает «командные» сценарии: обработку списка задач, разбивку текста на ключевые пункты, резюмирование документов и аудит контента на соответствие SEO-требованиям. Встроенный редактор кода с подсветкой помогает быстро править ответы, а офлайн-кэш хранит до 50 последних сессий без доступа к сети. Регулярные обновления расширяют библиотеку промптов и языковые модели, чтобы творческие, учебные и рабочие запросы всегда получали свежие, релевантные решения.
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.