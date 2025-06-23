android-1.ru / Программы / Разное / Gemmy AI: Чат и Ассистент (Мод, Unlocked)
Gemmy AI: Чат и Ассистент (Мод, Unlocked)

Gemmy AI: Чат и Ассистент (Мод, Unlocked) v3.1.2

Искусственный интеллект Gemini для идей, кода и повседневных задач 24/7 онлайн
0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
3.1.2
Требования:
Android 9
Разработчик:
Jetkite
Категория:
Разное / Приложения на русском
Обновлено:
Сегодня, 16:05
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 15 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
9
Описание

Gemmy AI — это мобильный чат-помощник на базе Gemini, который превращает смартфон в карманную студию идей. Приложение предлагает коллекцию тематических промптов: от генерации сюжетов и стихов до мгновенного написания SQL-запросов или регулярок. Достаточно выбрать шаблон либо задать вопрос вручную, и движок выдаст структурированный ответ, пример кода, план статьи или перевод с пояснениями грамматики. Интерфейс сохраняет историю диалогов, позволяет закреплять важные подсказки и делиться результатами одним тапом.


Помимо разговорного режима Gemmy поддерживает «командные» сценарии: обработку списка задач, разбивку текста на ключевые пункты, резюмирование документов и аудит контента на соответствие SEO-требованиям. Встроенный редактор кода с подсветкой помогает быстро править ответы, а офлайн-кэш хранит до 50 последних сессий без доступа к сети. Регулярные обновления расширяют библиотеку промптов и языковые модели, чтобы творческие, учебные и рабочие запросы всегда получали свежие, релевантные решения.


Информация о модах

Премиум разблокирован

Показать полностью
 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Gemmy AI: Чат и Ассистент (Мод, Unlocked) v3.1.2 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать Gemmy AI: Чат и Ассистент (Мод, Unlocked) 15 Мб Ссылка 2 15 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Phonk Music: Фонк Музыка Радио (Мод, Unlocked)
Phonk Music: Фонк Музыка Радио (Мод, Unlocked)
Version: 3.1.2.1
90-е - Глюк VHS Видеоэффекты (Мод, Unlocked)
90-е - Глюк VHS Видеоэффекты (Мод, Unlocked)
Version: 1.7.7
Add Text & Story Font - Fontly (Мод, Unlocked)
Add Text & Story Font - Fontly (Мод, Unlocked)
Version: b.0.1.435
Цена на Золото и Серебро (Мод, Unlocked)
Цена на Золото и Серебро (Мод, Unlocked)
Version: 5.0
Le Parisien : l'info en direct (Мод, Unlocked)
Le Parisien : l'info en direct (Мод, Unlocked)
Version: 10.11.10
Pix Me - AI Headshot Generator (Мод, Unlocked)
Pix Me - AI Headshot Generator (Мод, Unlocked)
Version: 1.4.0
DrumKnee барабаны 3D – барабан (Мод, Unlocked)
DrumKnee барабаны 3D – барабан (Мод, Unlocked)
Version: 1.8.5
Навамша: лунный календарь (Мод, Unlocked)
Навамша: лунный календарь (Мод, Unlocked)
Version: 4.7

Отзывы о Gemmy AI: Чат и Ассистент (Мод, Unlocked)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив