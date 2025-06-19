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Pix Me - AI Headshot Generator (Мод, Unlocked)

Pix Me - AI Headshot Generator (Мод, Unlocked) 1.4.0

Снимай студийные портреты телефоном: один клик — и профессионально легко!
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Версия:
1.4.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Daily Joy Studio
Категория:
Фоторедакторы / Приложения на русском
Обновлено:
Вчера, 19:09
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 11 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Pix Me превращает твою обычную селфи-камеру в личную студию: загрузи 8–12 фото, выбери настроение, и через минуту приложение отдаст серию деловых хедшотов, лайфстайл-кадров и аватарок для соцсетей. Каждые пять минут ты листаешь свежие варианты, фиксируешь удачные ракурсы и жмёшь «сохранить», пока нейросеть обрабатывает свет, ретушь и фон лучше любого пресета. Привычная съёмка исчезает, остаётся чистое творчество.


Внутри ждёт каталог из 25 стилевых фильтров, облачное хранилище и AI-портреты до 8 K. Подправь фон одним тапом, осветли глаза или добавь градиент LinkedIn, а потом сразу вышли снимок друзьям. Платформа шифрует оригиналы, стирает биоданные через 30 дней и дарит 10 бесплатных рендеров в неделю, чтобы ты смело экспериментировал. Доволен кадром? Экспортируй PNG, GIF или мини-ролик и наблюдай, как лента собирает лайки.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Pix Me - AI Headshot Generator (Мод, Unlocked) v1.4.0 MOD APK

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Скачать Pix Me - AI Headshot Generator (Мод, Unlocked) 11 Мб Ссылка 2 11 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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