Pix Me - AI Headshot Generator (Мод, Unlocked) 1.4.0
Снимай студийные портреты телефоном: один клик — и профессионально легко!
Pix Me превращает твою обычную селфи-камеру в личную студию: загрузи 8–12 фото, выбери настроение, и через минуту приложение отдаст серию деловых хедшотов, лайфстайл-кадров и аватарок для соцсетей. Каждые пять минут ты листаешь свежие варианты, фиксируешь удачные ракурсы и жмёшь «сохранить», пока нейросеть обрабатывает свет, ретушь и фон лучше любого пресета. Привычная съёмка исчезает, остаётся чистое творчество.
Внутри ждёт каталог из 25 стилевых фильтров, облачное хранилище и AI-портреты до 8 K. Подправь фон одним тапом, осветли глаза или добавь градиент LinkedIn, а потом сразу вышли снимок друзьям. Платформа шифрует оригиналы, стирает биоданные через 30 дней и дарит 10 бесплатных рендеров в неделю, чтобы ты смело экспериментировал. Доволен кадром? Экспортируй PNG, GIF или мини-ролик и наблюдай, как лента собирает лайки.
Премиум разблокирован
Скачать Pix Me - AI Headshot Generator (Мод, Unlocked) v1.4.0 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.