Описание

Pix Me превращает твою обычную селфи-камеру в личную студию: загрузи 8–12 фото, выбери настроение, и через минуту приложение отдаст серию деловых хедшотов, лайфстайл-кадров и аватарок для соцсетей. Каждые пять минут ты листаешь свежие варианты, фиксируешь удачные ракурсы и жмёшь «сохранить», пока нейросеть обрабатывает свет, ретушь и фон лучше любого пресета. Привычная съёмка исчезает, остаётся чистое творчество.





Внутри ждёт каталог из 25 стилевых фильтров, облачное хранилище и AI-портреты до 8 K. Подправь фон одним тапом, осветли глаза или добавь градиент LinkedIn, а потом сразу вышли снимок друзьям. Платформа шифрует оригиналы, стирает биоданные через 30 дней и дарит 10 бесплатных рендеров в неделю, чтобы ты смело экспериментировал. Доволен кадром? Экспортируй PNG, GIF или мини-ролик и наблюдай, как лента собирает лайки.