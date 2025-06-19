DrumKnee барабаны 3D – барабан (Мод, Unlocked) 1.8.5
Ударь бас-бочку ногой и запиши живую партию в карманной студии за минуту!
DrumKnee 3D — это виртуальная ударная установка, которая буквально ставит бас-бочку тебе под ногу. Положи телефон на колени, стукни — и в динамиках гудит глубокий кик, пока пальцы щёлкают по тарелкам. Каждые несколько секунд ты слышишь пружинистый отклик малого барабана, ловишь ритм и добавляешь акценты, будто сидишь за настоящим комплектом. На экране объёмные томы подрагивают в свете лампы, а комната превращается в реп-точку, подталкивая придумать всё смелее грувы.
За пределами импровизации раскрываются главные козыри: 3D-набор легко меняет сэмплы и расстановку, а Splitteroo интеграция стирает барабаны из любимых треков, чтобы ты наложил свою партию. Одним тапом включай запись, сохраняй WAV и делись треками в сообществе; оценивай чужие соло или приглашай друзей на дуэт. В арсенале более двадцати соноров малого и бас-бочки, метроном, тюнер, сменные стойки и офлайн-режим — всё, что нужно карманной мини-студии. Установи приложенье и докажи, что настоящий ритм живёт в твоих коленях!
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Скачать DrumKnee барабаны 3D – барабан (Мод, Unlocked) v1.8.5 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.