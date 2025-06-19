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DrumKnee барабаны 3D – барабан (Мод, Unlocked)

DrumKnee барабаны 3D – барабан (Мод, Unlocked) 1.8.5

Ударь бас-бочку ногой и запиши живую партию в карманной студии за минуту!
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Версия:
1.8.5
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Paulo R Ribeiro
Категория:
Музыка / Приложения на русском
Обновлено:
Вчера, 19:07
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 56 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

DrumKnee 3D — это виртуальная ударная установка, которая буквально ставит бас-бочку тебе под ногу. Положи телефон на колени, стукни — и в динамиках гудит глубокий кик, пока пальцы щёлкают по тарелкам. Каждые несколько секунд ты слышишь пружинистый отклик малого барабана, ловишь ритм и добавляешь акценты, будто сидишь за настоящим комплектом. На экране объёмные томы подрагивают в свете лампы, а комната превращается в реп-точку, подталкивая придумать всё смелее грувы.


За пределами импровизации раскрываются главные козыри: 3D-набор легко меняет сэмплы и расстановку, а Splitteroo интеграция стирает барабаны из любимых треков, чтобы ты наложил свою партию. Одним тапом включай запись, сохраняй WAV и делись треками в сообществе; оценивай чужие соло или приглашай друзей на дуэт. В арсенале более двадцати соноров малого и бас-бочки, метроном, тюнер, сменные стойки и офлайн-режим — всё, что нужно карманной мини-студии. Установи приложенье и докажи, что настоящий ритм живёт в твоих коленях!


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать DrumKnee барабаны 3D – барабан (Мод, Unlocked) v1.8.5 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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