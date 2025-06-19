Описание

DrumKnee 3D — это виртуальная ударная установка, которая буквально ставит бас-бочку тебе под ногу. Положи телефон на колени, стукни — и в динамиках гудит глубокий кик, пока пальцы щёлкают по тарелкам. Каждые несколько секунд ты слышишь пружинистый отклик малого барабана, ловишь ритм и добавляешь акценты, будто сидишь за настоящим комплектом. На экране объёмные томы подрагивают в свете лампы, а комната превращается в реп-точку, подталкивая придумать всё смелее грувы.





За пределами импровизации раскрываются главные козыри: 3D-набор легко меняет сэмплы и расстановку, а Splitteroo интеграция стирает барабаны из любимых треков, чтобы ты наложил свою партию. Одним тапом включай запись, сохраняй WAV и делись треками в сообществе; оценивай чужие соло или приглашай друзей на дуэт. В арсенале более двадцати соноров малого и бас-бочки, метроном, тюнер, сменные стойки и офлайн-режим — всё, что нужно карманной мини-студии. Установи приложенье и докажи, что настоящий ритм живёт в твоих коленях!