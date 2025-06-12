Описание

Joytify — это аудиоплатформа нового поколения, где ты можешь не просто слушать музыку, а открывать её заново. Потоковое воспроизведение с качеством до 320 кбит/с, умный поиск по исполнителям, трекам и альбомам, а также доступ к подборкам и хитам на 15+ языках мира — всё это делает приложение идеальным спутником для меломана. Начни утро с хитов Болливуда, продолжи корейским попом или расслабься вечером под классические композиции.





Ты можешь сохранять избранное, создавать личные плейлисты и делиться ими с друзьями. Встроенный таймер сна и тексты песен дополняют комфорт прослушивания. Радиостанции по жанрам и артистам помогут открыть новое, а история воспроизведения не даст потерять любимую мелодию. С Joytify музыка всегда звучит в твоём ритме — в любое время и в любом настроении.