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Joytify - Music & Playlists (Мод, Unlocked)

Joytify - Music & Playlists (Мод, Unlocked) 1.3.3

Современный музыкальный поток: любимые треки, языки и плейлисты рядом
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Версия:
1.3.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Radiation Studio
Категория:
Программы / Музыка
Обновлено:
Сегодня, 17:42
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 30 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7
Скриншоты
Описание

Joytify — это аудиоплатформа нового поколения, где ты можешь не просто слушать музыку, а открывать её заново. Потоковое воспроизведение с качеством до 320 кбит/с, умный поиск по исполнителям, трекам и альбомам, а также доступ к подборкам и хитам на 15+ языках мира — всё это делает приложение идеальным спутником для меломана. Начни утро с хитов Болливуда, продолжи корейским попом или расслабься вечером под классические композиции.


Ты можешь сохранять избранное, создавать личные плейлисты и делиться ими с друзьями. Встроенный таймер сна и тексты песен дополняют комфорт прослушивания. Радиостанции по жанрам и артистам помогут открыть новое, а история воспроизведения не даст потерять любимую мелодию. С Joytify музыка всегда звучит в твоём ритме — в любое время и в любом настроении.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Joytify - Music & Playlists (Мод, Unlocked) v1.3.3 MOD APK

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Скачать Joytify - Music & Playlists (Мод, Unlocked) 30 Мб Ссылка 2 30 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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