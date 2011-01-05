Poweramp Эквалайзер build-990-uni
Когда звук — это не просто фон, а инструмент в твоих руках
Poweramp Equalizer — это не просто эквалайзер, это полноценный звуковой комбайн для тех, кто хочет максимум от своего аудио. Приложение даёт полный контроль: настраиваешь частоты, фильтры, усиливаешь басы или выравниваешь вокал — всё гибко и точно. Интерфейс чёткий, без лишнего, а каждое изменение слышно сразу. Для тех, кто шарит — есть продвинутые параметры. Для тех, кто не шарит — предустановки спасут день.
Poweramp Equalizer умеет не просто улучшать звук, а адаптировать его под твои наушники, настроение и жанр. Расширение частот, глубокая детализация, настройка реверберации — всё это помогает сделать звук чище и объёмнее. Приложение работает с любым плеером, так что можно просто включить музыку и забыть про компромиссы. Здесь звук — в твоих руках. И звучать он будет так, как ты захочешь.
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