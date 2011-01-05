Описание

MuseLead — это не просто музыкальное приложение, это прорыв в мире цифровых гитар, созданный для тех, кто хочет почувствовать настоящий гриф в руках. Благодаря сверхчувствительной мультисенсорной накладке на гриф, вы можете извлекать ноты всеми десятью пальцами, делать бенды, слайды, хаммер-оны, как на настоящей гитаре. Реакция на прикосновения настолько точна, что даже фингерстайл оживает с новым уровнем выразительности.





Играйте с вдохновением, потому что MuseLead звучит так же круто, как и ощущается. Вас ждет коллекция мощных гитарных и басовых пресетов, реалистичные усилители, массивная панель эффектов и даже 12-струнная акустика — всё настраивается под ваш стиль. Шредьте, солируйте, импровизируйте — MuseLead откроет вам дверь в мир, где цифровая гитара звучит, как настоящая легенда.