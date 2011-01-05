android-1.ru / Программы / Музыка / MuseLead Synthesizer
MuseLead Synthesizer

MuseLead Synthesizer 3.5.6

0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
3.5.6
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
MuseLead
Категория:
Программы / Музыка
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 54 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

MuseLead — это не просто музыкальное приложение, это прорыв в мире цифровых гитар, созданный для тех, кто хочет почувствовать настоящий гриф в руках. Благодаря сверхчувствительной мультисенсорной накладке на гриф, вы можете извлекать ноты всеми десятью пальцами, делать бенды, слайды, хаммер-оны, как на настоящей гитаре. Реакция на прикосновения настолько точна, что даже фингерстайл оживает с новым уровнем выразительности.


Играйте с вдохновением, потому что MuseLead звучит так же круто, как и ощущается. Вас ждет коллекция мощных гитарных и басовых пресетов, реалистичные усилители, массивная панель эффектов и даже 12-струнная акустика — всё настраивается под ваш стиль. Шредьте, солируйте, импровизируйте — MuseLead откроет вам дверь в мир, где цифровая гитара звучит, как настоящая легенда.


Информация о модах

Полная версия

Показать полностью

Скачать MuseLead Synthesizer v3.5.6 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать MuseLead Synthesizer 54 Мб Ссылка 2 54 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
One Music (Мод, Unlocked)
One Music (Мод, Unlocked)
Version: 8.0.1
Volume Booster Max Pro
Volume Booster Max Pro
Version: 1.3.9
Радио онлайн - PCRADIO (Мод, Premium Unlocked)
Радио онлайн - PCRADIO (Мод, Premium Unlocked)
Version: 2.7.5.2
Простое радио - радио FM AM (Мод, Pro Unlocked)
Простое радио - радио FM AM (Мод, Pro Unlocked)
Version: 6.0.1
Open Radio - Online FM Radio (Мод, Premium Unlocked)
Open Radio - Online FM Radio (Мод, Premium Unlocked)
Version: 16.1.2
EZAudioCut-MT Аудиоредактор (Мод, Premium Unlocked)
EZAudioCut-MT Аудиоредактор (Мод, Premium Unlocked)
Version: 1.11.5
Classic Drum: Играть барабанах (Мод, Premium Unlocked)
Classic Drum: Играть барабанах (Мод, Premium Unlocked)
Version: 8.45.4
Pадио Моби: радиостанции мира (Мод, Premium Unlocked)
Pадио Моби: радиостанции мира (Мод, Premium Unlocked)
Version: 1.13.9

Отзывы о MuseLead Synthesizer


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив