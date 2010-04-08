Описание

Open Radio – идеальное приложение для тех, кто ценит свободу прослушивания музыки, радио и подкастов в любое время и в любом месте. Здесь вы сможете исследовать невероятное разнообразие радиостанций и наслаждаться персонализированным опытом, подобранным именно под ваш вкус.





Удобный интерфейс и богатый функционал позволят вам легко находить любимые каналы и подкасты, создавая собственное аудио-пространство без ограничений. Это приложение – настоящая находка для всех, кто хочет быть в курсе последних новинок и наслаждаться качественным звуком в любое удобное для себя время.