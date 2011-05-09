Версия:
3.5.9
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
ZipoApps
Обновлено:
Сегодня, 14:25
Возраст:
Требуется места:
≈ 8 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
18
Описание
Subwoofer Bass — это бесплатное приложение для настройки качества звука и управления басами на ваших устройствах. Оно позволяет гибко регулировать уровни низких частот, делая звук более глубоким и чистым. С этим приложением вы сможете создать эффект объемного звучания, улучшая восприятие музыки, фильмов и других аудиофайлов.
Приложение предлагает удобный интерфейс и привлекательную музыкальную комнату, где вы сможете тестировать настройки в реальном времени. Subwoofer Bass превращает ваше устройство в мощный аудиоплеер, обеспечивая насыщенные басы и высокое качество звука. Установите приложение и получите максимум удовольствия от любимых треков и фильмов!
Информация о модах
Премиум разблокирован
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Скачать Cабвуфер Бас - Усилитель Баса (Мод, Premium Unlocked) v3.5.9 MOD APK
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