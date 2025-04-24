Описание

SUPERSTAR SMTOWN — это увлекательная музыкальная игра, которая позволяет фанатам K-pop погрузиться в мир популярных песен от знаменитых исполнителей SMTOWN. В игре вы можете создавать собственные коллекции артистов и участвовать в мировых соревнованиях, совершенствуя свои музыкальные навыки.





Песни обновляются каждую неделю, чтобы предоставить пользователям новые хиты и тренды, что делает игру всегда актуальной и захватывающей. В библиотеке песен представлены любимые хиты и популярные композиции от известных исполнителей, позволяя вам наслаждаться музыкой, которая соответствует вашему вкусу, и активно участвовать в музыкальных сражениях!