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SUPERSTAR SMTOWN (Мод Меню)

SUPERSTAR SMTOWN (Мод Меню) 3.24.3

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Версия:
3.24.3
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Dalcomsoft, Inc.
Категория:
Программы / Музыка
Обновлено:
Сегодня, 11:37
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 303 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
32
Скриншоты
Описание

SUPERSTAR SMTOWN — это увлекательная музыкальная игра, которая позволяет фанатам K-pop погрузиться в мир популярных песен от знаменитых исполнителей SMTOWN. В игре вы можете создавать собственные коллекции артистов и участвовать в мировых соревнованиях, совершенствуя свои музыкальные навыки. 


Песни обновляются каждую неделю, чтобы предоставить пользователям новые хиты и тренды, что делает игру всегда актуальной и захватывающей. В библиотеке песен представлены любимые хиты и популярные композиции от известных исполнителей, позволяя вам наслаждаться музыкой, которая соответствует вашему вкусу, и активно участвовать в музыкальных сражениях!


Информация о модах

МОД МЕНЮ

Автоматическое воспроизведение

Всегда супер перфер

Всегда предпочитаю

Всегда хорошо

Всегда Мисс

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 Теги темы: Мод меню

Скачать SUPERSTAR SMTOWN (Мод Меню) v3.24.3 MOD APK

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Скачать SUPERSTAR SMTOWN (Мод Меню) 303 Мб Ссылка 2 303 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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