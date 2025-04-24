SUPERSTAR SMTOWN — это увлекательная музыкальная игра, которая позволяет фанатам K-pop погрузиться в мир популярных песен от знаменитых исполнителей SMTOWN. В игре вы можете создавать собственные коллекции артистов и участвовать в мировых соревнованиях, совершенствуя свои музыкальные навыки.
Песни обновляются каждую неделю, чтобы предоставить пользователям новые хиты и тренды, что делает игру всегда актуальной и захватывающей. В библиотеке песен представлены любимые хиты и популярные композиции от известных исполнителей, позволяя вам наслаждаться музыкой, которая соответствует вашему вкусу, и активно участвовать в музыкальных сражениях!
МОД МЕНЮ
Автоматическое воспроизведение
Всегда супер перфер
Всегда предпочитаю
Всегда хорошо
Всегда Мисс
Скачать SUPERSTAR SMTOWN (Мод Меню) v3.24.3 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.