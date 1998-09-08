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Simply Sing: My Singing App (Мод, Premium Unlocked)

Simply Sing: My Singing App (Мод, Premium Unlocked) 1.14.37

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Версия:
1.14.37
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Simply Ltd
Категория:
Программы / Музыка
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 58 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
109
Скриншоты
Описание

С Simply Sing каждая песня станет вам по плечу, открывая радость пения в совершенно новом формате. Приложение адаптирует каждую песню к вашему голосу, позволяя комфортно исполнять композиции, независимо от исполнителя, и уверенно брать высокие ноты! Определите свой голосовой тип, а затем позвольте приложению корректировать высоту звука, подходящую именно для вашего диапазона.


Собирайте свои любимые песни в собственные плейлисты благодаря огромной библиотеке Simply Sing. Приложение делает процесс пения доступным и увлекательным — просто нажмите «Воспроизвести» и наслаждайтесь пением в своем уникальном стиле!


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Simply Sing: My Singing App (Мод, Premium Unlocked) v1.14.37 MOD APK

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Скачать Simply Sing: My Singing App (Мод, Premium Unlocked) 58 Мб Ссылка 2 58 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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