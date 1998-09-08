Описание

С Simply Sing каждая песня станет вам по плечу, открывая радость пения в совершенно новом формате. Приложение адаптирует каждую песню к вашему голосу, позволяя комфортно исполнять композиции, независимо от исполнителя, и уверенно брать высокие ноты! Определите свой голосовой тип, а затем позвольте приложению корректировать высоту звука, подходящую именно для вашего диапазона.





Собирайте свои любимые песни в собственные плейлисты благодаря огромной библиотеке Simply Sing. Приложение делает процесс пения доступным и увлекательным — просто нажмите «Воспроизвести» и наслаждайтесь пением в своем уникальном стиле!