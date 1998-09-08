Версия:
1.14.37
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Simply Ltd
Обновлено:
Сегодня, 16:11
Возраст:
Требуется места:
≈ 58 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
109
Описание
С Simply Sing каждая песня станет вам по плечу, открывая радость пения в совершенно новом формате. Приложение адаптирует каждую песню к вашему голосу, позволяя комфортно исполнять композиции, независимо от исполнителя, и уверенно брать высокие ноты! Определите свой голосовой тип, а затем позвольте приложению корректировать высоту звука, подходящую именно для вашего диапазона.
Собирайте свои любимые песни в собственные плейлисты благодаря огромной библиотеке Simply Sing. Приложение делает процесс пения доступным и увлекательным — просто нажмите «Воспроизвести» и наслаждайтесь пением в своем уникальном стиле!
Информация о модах
Премиум разблокирован
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Скачать Simply Sing: My Singing App (Мод, Premium Unlocked) v1.14.37 MOD APK
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