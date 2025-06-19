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Spotify X Gold (Мод, Unlocked)

Spotify X Gold (Мод, Unlocked) 9.0.54.509

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Версия:
9.0.54.509
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Spotify AB
Категория:
Программы / Музыка
Обновлено:
Вчера, 21:57
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 76 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
382
Скриншоты
Описание

С приложением Spotify X Gold вы можете наслаждаться миллионами песен, альбомов и оригинальных подкастов абсолютно бесплатно. Теперь в Spotify добавлены и аудиокниги, чтобы вы могли погружаться в удивительные истории в любое время и в любом месте. Используйте свой мобильный телефон или планшет, чтобы исследовать огромный мир музыки, открывать новые альбомы, составлять плейлисты или слушать отдельные треки.


Для еще большего удобства оформите подписку Spotify Premium, чтобы скачивать любимые треки и слушать офлайн, без подключения к интернету. Spotify предоставляет доступ к огромной библиотеке бесплатной музыки, подкастов и тщательно отобранных плейлистов, которые подходят вашему настроению. Открывайте новые подкасты, исследуйте новую музыку, находите лучшие песни и наслаждайтесь своими любимыми исполнителями и альбомами в любое время!


Информация о модах

Премиум разблокирован


- Как исправить ошибки или плейлист Spotify: видеоруководство

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Spotify X Gold (Мод, Unlocked) v9.0.54.509 MOD APK

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Скачать Spotify X Gold (Мод, Unlocked) 76 Мб Ссылка 2 76 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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