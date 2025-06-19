Описание

С приложением Spotify X Gold вы можете наслаждаться миллионами песен, альбомов и оригинальных подкастов абсолютно бесплатно. Теперь в Spotify добавлены и аудиокниги, чтобы вы могли погружаться в удивительные истории в любое время и в любом месте. Используйте свой мобильный телефон или планшет, чтобы исследовать огромный мир музыки, открывать новые альбомы, составлять плейлисты или слушать отдельные треки.





Для еще большего удобства оформите подписку Spotify Premium, чтобы скачивать любимые треки и слушать офлайн, без подключения к интернету. Spotify предоставляет доступ к огромной библиотеке бесплатной музыки, подкастов и тщательно отобранных плейлистов, которые подходят вашему настроению. Открывайте новые подкасты, исследуйте новую музыку, находите лучшие песни и наслаждайтесь своими любимыми исполнителями и альбомами в любое время!