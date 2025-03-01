Описание

iHeart: Музыка, Радио и Подкасты — это универсальное приложение, предоставляющее доступ к радиопередачам, музыке и подкастам. Оно позволяет пользователям искать и слушать бесплатную музыку, подкасты и радиостанции, которые могут быть интересны и содержательны. iHeart легко доступно на любом устройстве и позволяет вам наслаждаться любимыми песнями и радиопередачами в любое время и в любом месте.





Вы сможете погружаться в мир музыки, слушая плейлисты, или выбирать из тысяч уникальных радиостанций по всему миру. Приложение совместимо с iOS и Android, обеспечивая доступ к популярным радиостанциям, которые охватывают последние новости, спортивные события и развлекательные программы. Также доступны музыкальные шоу с участием любимых исполнителей.





iHeart позволяет персонализировать ваш опыт, настраивая каналы прослушивания в зависимости от ваших интересов и предпочтений, чтобы сделать ваше времяпрепровождение более увлекательным и полезным.