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iHeart: Radio, Podcasts, Music (Мод, Без рекламы)

iHeart: Radio, Podcasts, Music (Мод, Без рекламы) 10.49.0

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Версия:
10.49.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
iHeartMedia, Inc.
Категория:
Программы / Музыка
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 36 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
33
Скриншоты
Описание

iHeart: Музыка, Радио и Подкасты — это универсальное приложение, предоставляющее доступ к радиопередачам, музыке и подкастам. Оно позволяет пользователям искать и слушать бесплатную музыку, подкасты и радиостанции, которые могут быть интересны и содержательны. iHeart легко доступно на любом устройстве и позволяет вам наслаждаться любимыми песнями и радиопередачами в любое время и в любом месте.


Вы сможете погружаться в мир музыки, слушая плейлисты, или выбирать из тысяч уникальных радиостанций по всему миру. Приложение совместимо с iOS и Android, обеспечивая доступ к популярным радиостанциям, которые охватывают последние новости, спортивные события и развлекательные программы. Также доступны музыкальные шоу с участием любимых исполнителей.


iHeart позволяет персонализировать ваш опыт, настраивая каналы прослушивания в зависимости от ваших интересов и предпочтений, чтобы сделать ваше времяпрепровождение более увлекательным и полезным.


Информация о модах

Потребуется VPN за пределами США

Зарегистрируйтесь бесплатно и войдите в систему

http://www.iheart.com

Автовоспроизведение можно отключить в настройках слева вверху.

Остановите воспроизведение перед выходом, чтобы остановить музыку

Приложение создано для продолжения музыки после выхода

Без рекламы + Дополнительные сведения по запросу

Реклама исправлена/отключена

Разрешение на рекламу отключено

Местоположение удалено(дополнительно)

Платежная система Google Play удалена (дополнительно)

Получение удаленных облачных данных (дополнительно)

Прочитанные номера телефонов удалены (дополнительно)

Разрешение на использование рекламного идентификатора удалено (дополнительно)

Прочитать статус телефона/идентификация удалена (дополнительно)

Удалена конфигурация службы чтения Google (дополнительно)

Загрузка файлов без уведомления удалена (дополнительно) Запись звука с микрофона без согласия удалена (дополнительно)

*удалены некоторые дополнительные разрешения, которые могут/не могут повлиять на предполагаемое использование приложения!

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать iHeart: Radio, Podcasts, Music (Мод, Без рекламы) v10.49.0 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать iHeart: Radio, Podcasts, Music (Мод, Без рекламы) 36 Мб Ссылка 2 36 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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