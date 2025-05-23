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Precise Volume 2.0 - Equalizer (Мод, Unlocked)

Precise Volume 2.0 - Equalizer (Мод, Unlocked) 2.0.0-beta-16d

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Версия:
2.0.0-beta-16d
Требования:
Android 9
Разработчик:
Phascinate
Категория:
Программы / Музыка
Обновлено:
Сегодня, 17:09
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 25 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
205
Скриншоты
Описание

Precise Volume 2.0 — Equalizer полностью оправдывает свое название, предлагая пользователям возможность тонко настроить звук своего телефона для идеального воспроизведения музыки. Если вы настоящий меломан, это приложение станет вашим незаменимым помощником, позволяя вам максимально раскрыть потенциал звука на вашем устройстве и наслаждаться каждой нотой в полной мере.


Это приложение оснащено профессиональным звуковым эквалайзером, который обеспечивает превосходное качество звука при прослушивании музыки через наушники. Благодаря широким возможностям настройки, Precise Volume 2.0 — Equalizer позволяет вам адаптировать звучание песен под ваши личные предпочтения, делая каждую мелодию насыщенной и запоминающейся.


Precise Volume 2.0 — Equalizer улучшает качество воспроизведения музыки на вашем телефоне, делая звучание более чистым и объемным. Независимо от жанра музыки, который вы предпочитаете, это приложение поможет вам раскрыть новые грани любимых треков и наслаждаться ими в лучшем качестве.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Precise Volume 2.0 - Equalizer (Мод, Unlocked) v2.0.0-beta-16d MOD APK

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Скачать Precise Volume 2.0 - Equalizer (Мод, Unlocked) 25 Мб Ссылка 2 25 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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