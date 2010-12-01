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Pulsar Music Player Pro (Мод, Premium Unlocked)

Pulsar Music Player Pro (Мод, Premium Unlocked) 1.12.10

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Версия:
1.12.10
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Rhythm Software
Категория:
Программы / Музыка
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 6 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
121
Скриншоты
Описание

Pulsar Music Player Pro — лучшее приложение для музыкального проигрывателя на телефонах Android, позволяющее воспроизводить аудио в автономном режиме без рекламы. Это приложение обладает красивым пользовательским интерфейсом, продуманным до мельчайших деталей. Оно включает в себя самые современные функции высококачественного музыкального проигрывателя, предлагая выдающиеся возможности, чтобы вы могли слушать музыку, когда вам скучно, и наслаждаться жизнью еще больше.


Pulsar Music Player Pro станет идеальным выбором для тех, кто хочет наслаждаться музыкой, поднимать настроение и снимать усталость. Это отличный музыкальный потоковый канал с огромным разнообразием песен и жанров музыки, которые обязательно впечатлят вас. Приложение позволяет слушать музыку ежедневно, обеспечивая удобное использование, чтобы вы могли наслаждаться своими любимыми треками в любое время. Pulsar Music Player Pro предлагает множество возможностей для наслаждения музыкой, позволяя организовывать и управлять своими альбомами по исполнителям, жанрам и стилям. Вы также можете создавать свои папки в соответствии с вашими предпочтениями.


С помощью личных плейлистов вы можете легко выбирать музыку, которая соответствует вашему настроению и вкусу. Это приложение предоставляет пользователям удобные инструменты для создания и управления плейлистами, что позволяет наслаждаться музыкой так, как вам нравится. Pulsar Music Player Pro делает прослушивание музыки легким и приятным занятием, предоставляя вам все необходимое для создания идеального музыкального опыта.


Информация о модах

Про Разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Pulsar Music Player Pro (Мод, Premium Unlocked) v1.12.10 MOD APK

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Скачать Pulsar Music Player Pro (Мод, Premium Unlocked) 6 Мб Ссылка 2 6 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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