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Изменение Голоса: Автотюн (Мод, Premium Unlocked)

Изменение Голоса: Автотюн (Мод, Premium Unlocked) 1.32.7

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Версия:
1.32.7
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Voice Changer - PMA
Категория:
Программы / Музыка
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 20 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
128
Скриншоты
Описание

Voice Changer предлагает пользователям уникальную возможность изменять свой голос, настраивая индикаторы и добавляя звуки окружающей среды. Благодаря этим функциям пользователи могут открыть для себя захватывающие возможности приложения. Простое объединение функций редактирования позволяет создавать совершенно разнообразные голосовые эффекты, которые можно использовать по-разному, от поддразнивания до применения на своих устройствах. Каждый метод требует точного управления ползунком редактирования, чтобы достичь желаемого результата.


Если вы хотите попробовать что-то новое, позвольте Voice Changer помочь вам получить совершенно новый опыт с вашим голосом. Основная функция приложения проста: оно помогает изменить ваш голос на основе исходного, предоставляя доступ к различным эффектам. Просто измените несколько показателей в приложении, и результаты сразу станут заметны. Вы увидите разницу в голосе совершенно ясно.


Кроме того, приложение очень легко использовать, что дает пользователям возможность исследовать множество голосов на основе изменения различных элементов голоса. Это привлечет пользователей, так как не вызовет у них больших трудностей в освоении. Voice Changer станет отличным инструментом для тех, кто хочет поэкспериментировать с голосом и добавить интересные звуковые эффекты в свои проекты или просто для развлечения.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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