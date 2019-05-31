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Songsterr Guitar Tabs & Chords (Мод, Premium Unlocked)

Songsterr Guitar Tabs & Chords (Мод, Premium Unlocked) 5.31.19

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Версия:
5.31.19
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Songsterr
Категория:
Программы / Музыка
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 8 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 639
Скриншоты
Описание

Songsterr — это приложение для обучения игре на гитаре, в котором вы можете бесплатно получить доступ к почти бесконечному количеству учебных материалов и делать все, что захотите, чтобы улучшить свои навыки игры на гитаре. Кроме того, в приложении есть увлекательные функции и сеансы обучения игре на гитаре, позволяющие вам совершенствовать свое мастерство или разучивать новые песни с виртуальным руководством в сочетании с подробными визуальными инструкциями.


Songsterr предлагает всем доступ к тысячам вкладок и таблиц аккордов без дополнительной оплаты и даже имеет удобную библиотеку для изучения. Доступно более 800 000 ресурсов, которые помогут вам научиться играть на выбранном вами инструменте, но в основном на гитаре, или отточить свое мастерство с помощью некоторых высокоуровневых песен. Получите максимальную отдачу от учебного времени, используя высококачественные транскрипции для изучения и запоминания музыки. Вы также можете упорядочить свои любимые песни в библиотеке и расставить приоритеты для определенных вкладок или жанров, чтобы учить их в любое время.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Songsterr Guitar Tabs & Chords (Мод, Premium Unlocked) v5.31.19 MOD APK

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Скачать Songsterr Guitar Tabs & Chords (Мод, Premium Unlocked) 8 Мб Ссылка 2 8 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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