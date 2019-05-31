Описание

Songsterr — это приложение для обучения игре на гитаре, в котором вы можете бесплатно получить доступ к почти бесконечному количеству учебных материалов и делать все, что захотите, чтобы улучшить свои навыки игры на гитаре. Кроме того, в приложении есть увлекательные функции и сеансы обучения игре на гитаре, позволяющие вам совершенствовать свое мастерство или разучивать новые песни с виртуальным руководством в сочетании с подробными визуальными инструкциями.





Songsterr предлагает всем доступ к тысячам вкладок и таблиц аккордов без дополнительной оплаты и даже имеет удобную библиотеку для изучения. Доступно более 800 000 ресурсов, которые помогут вам научиться играть на выбранном вами инструменте, но в основном на гитаре, или отточить свое мастерство с помощью некоторых высокоуровневых песен. Получите максимальную отдачу от учебного времени, используя высококачественные транскрипции для изучения и запоминания музыки. Вы также можете упорядочить свои любимые песни в библиотеке и расставить приоритеты для определенных вкладок или жанров, чтобы учить их в любое время.